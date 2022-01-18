5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番

梁先生有3名外孫女，琳琳是最年長，每天起牀後都會與她們吃早餐，然後載她們上課。意外發生時，他外出接貨折返，將三輪車拉好手掣停在樓梯口，並下車搬貨，琳琳與二妹在貨斗。他行到一半突然聽到「嘭」一聲，立即折返已發現琳琳跌在路邊，滿頭鮮血，他慌忙向附近的人求助及通知家人，琳琳當時尚有反應，仍可點頭回應，惟情况急劇轉差。

梁太稱，聽到女婿說琳琳頭部受傷，即時衝到現場了解，並抱起她施人工呼吸，「個女呼天搶地話無用，要做心外壓，我唯有盡力救」。梁先生說，救護員經一段樓梯始可抵達現場，即時為琳琳急救，惟送至長洲醫院時已回天乏術。梁先生痛哭稱：「親眼見到佢跌咗喺度流成灘血，我叫佢嗰時佢仲識有反應……」

梁先生表示，寓所附近全是樓梯，出入不便，曾申請將一半樓梯改成斜路，但因居民太少而沒被接納，唯有用三輪車方便出入。他為事件自責，稱對錯已無所謂，暫未知警方調查進度，「我乜都無所謂，乜都補償唔番」。梁又稱兒子反安慰他，未來的路始終要面對。

島民：警不時巡查檢控三輪車

記者昨日在長洲亦見到電動三輪車行駛，有島民稱，有住所較偏遠居民及長者使用三輪車代步，警方不時巡查檢控，前日意外後，已少見居民使用類似三輪車。警方表示，長洲分區由2019年至去年11月，曾向涉違規電動車輛發出18張告票及拘捕31人，將調查涉事三輪車是否持有鄉村車輛許可證。運輸署表示，截至去年12月31日，持有有效許可證的鄉村車輛為1335輛，當中88輛在長洲行駛。