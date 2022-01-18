港聞

港聞二

稱一向遵父意願 對回購權了解無異原告 遭姊弟提告 震霆失望

【明報專訊】已故全國政協副主席霍英東爭產案於2012年達成大和解，長房3子女因南沙發展項目的回購權重啟訴訟，案件昨在高等法院踏入第5天聆訊，與訟各方已完成開案陳辭，長房三子震宇今日出庭作供。長房長子霍震霆一方昨表示，震霆僅遵從父親意願，卻遭三姊弟提告，感到失望。代表二房及三房的大狀稱，他們早已簽署和解協議，如今被迫捲入訴訟。大狀引述二房幼子霍文遜在大和解前的會面上透露，行動不便的母親須向兄長震寰「寫欠單攞錢」，「好唔應該」。

明報記者

代表被告震霆的資深大狀杜淦堃開案陳辭稱，震霆是長房長子，父親無安排他管理家族生意，反之由他負責體育事業的發展，震霆曾擔任多項職位，包括國際奧林匹克委員會委員及香港足球總會會長等。杜說體育對霍老而言是「生命中最重要的一部分」，其心願是發展南沙項目及「舉辦2008年北京奧運」，但令人傷感的是北京奧運夢在他去世後兩年才得以實現。

杜說震霆在2011年11月首次得知有榮有限公司持有回購權並已過期。在2012年的大和解協議前，震霆一度離港出席倫敦奧運，未有參與談判，對回購權的認知與原告方麗萍、麗娜及震宇無異，而3人的指控大多是針對震寰，並非震霆。

代表其餘被告、二房及三房的大律師王則左開案陳辭時引述冷夏著作《霍英東傳》，稱霍老生前只希望子女「慢慢趨於平淡，而不是接班」、「讀書叻，受好的教育，做一個專業人士，做一個平凡的人」。王說兩房成員無份參與家族生意，對回購權的了解可謂最少，但因尊重父親意願，避免家庭糾紛及維護父親名聲，早在2012年簽署和解協議；王說至今已執行部分協議，將25億元分配給16名受益人。

二三房稱為免糾紛 早簽和解協議

王提到2012年5月霍家與前特首董建華、前律政司長梁愛詩的會面，二房幼子、澳門科技大學醫學院院長霍文遜表示不想眼見有家人要捱苦，「Ian哥（震寰）可能你自己有三十幾四十億，兄弟得一億都無，得幾千萬，仲有幾十年要捱，點過活呀」，並要求各人「分畀唔夠（一億）嘅兄弟，起碼大家開心啲」。

文遜指母親須寫欠單向震寰攞錢

文遜又稱其母因「上落唔方便」遷至近北角的單位居住，「每個月寫欠單問Ian哥攞錢，我覺得好唔應該」，法官聽畢後認為與本案無關。聆訊今續。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

（霍家爭產案）

相關字詞﹕霍文遜 二房 霍英東 北京奧運 霍震霆 霍家爭產

上 / 下一篇新聞

龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法
龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法
4超市同產品差價最高九成 兩家優惠數量顯著減 其一半年少兩成
4超市同產品差價最高九成 兩家優惠數量顯著減 其一半年少兩成
九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高
九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高
巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高
巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高
寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生
寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生
染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭
染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭
社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針
社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針
陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流
陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流
兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」
兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」
港大防疫新規 入校須拍卡
港大防疫新規 入校須拍卡
兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門
兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門
凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕
凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕
刺警頸學生囚7年9月
刺警頸學生囚7年9月
推斃插隊六旬漢案 青年誤殺罪脫
推斃插隊六旬漢案 青年誤殺罪脫
認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆
認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆
稱回購權已過期 霍英東基金：不會「拱手相讓」權益
稱回購權已過期 霍英東基金：不會「拱手相讓」權益
5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番
5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番
疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審
疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審
涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯
涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯
自由黨倡派1萬元消費券 葉劉反對：應留儲備應急
自由黨倡派1萬元消費券 葉劉反對：應留儲備應急
大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B
大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B
大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房
大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房
灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美
灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：深圳倡與港澳推金融科技師專才計劃
大灣區GBA新聞：深圳倡與港澳推金融科技師專才計劃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席
【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席
【Emily】同意扶一扶受刑學生 CY話不欲見伺機翻盤
【Emily】同意扶一扶受刑學生 CY話不欲見伺機翻盤
【Emily】抗議拆《國殤之柱》 港大校園現文宣
【Emily】抗議拆《國殤之柱》 港大校園現文宣
【Emily】工務「人事」小組主席 盧偉國葉劉自動當選
【Emily】工務「人事」小組主席 盧偉國葉劉自動當選
【Emily】國泰機組檢疫酒店 房卡「有入冇出」 葉太視察 稱近民居無奈接受
【Emily】國泰機組檢疫酒店 房卡「有入冇出」 葉太視察 稱近民居無奈接受
【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案
【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案