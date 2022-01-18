稱一向遵父意願 對回購權了解無異原告 遭姊弟提告 震霆失望

明報記者

代表被告震霆的資深大狀杜淦堃開案陳辭稱，震霆是長房長子，父親無安排他管理家族生意，反之由他負責體育事業的發展，震霆曾擔任多項職位，包括國際奧林匹克委員會委員及香港足球總會會長等。杜說體育對霍老而言是「生命中最重要的一部分」，其心願是發展南沙項目及「舉辦2008年北京奧運」，但令人傷感的是北京奧運夢在他去世後兩年才得以實現。

杜說震霆在2011年11月首次得知有榮有限公司持有回購權並已過期。在2012年的大和解協議前，震霆一度離港出席倫敦奧運，未有參與談判，對回購權的認知與原告方麗萍、麗娜及震宇無異，而3人的指控大多是針對震寰，並非震霆。

代表其餘被告、二房及三房的大律師王則左開案陳辭時引述冷夏著作《霍英東傳》，稱霍老生前只希望子女「慢慢趨於平淡，而不是接班」、「讀書叻，受好的教育，做一個專業人士，做一個平凡的人」。王說兩房成員無份參與家族生意，對回購權的了解可謂最少，但因尊重父親意願，避免家庭糾紛及維護父親名聲，早在2012年簽署和解協議；王說至今已執行部分協議，將25億元分配給16名受益人。

二三房稱為免糾紛 早簽和解協議

王提到2012年5月霍家與前特首董建華、前律政司長梁愛詩的會面，二房幼子、澳門科技大學醫學院院長霍文遜表示不想眼見有家人要捱苦，「Ian哥（震寰）可能你自己有三十幾四十億，兄弟得一億都無，得幾千萬，仲有幾十年要捱，點過活呀」，並要求各人「分畀唔夠（一億）嘅兄弟，起碼大家開心啲」。

文遜指母親須寫欠單向震寰攞錢

文遜又稱其母因「上落唔方便」遷至近北角的單位居住，「每個月寫欠單問Ian哥攞錢，我覺得好唔應該」，法官聽畢後認為與本案無關。聆訊今續。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

（霍家爭產案）