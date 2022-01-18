認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆

指遭威嚇「拉埋老竇返去」

現年16歲的被告否認2020年3月2日在牛頭角上邨常逸樓一單位向警員48335淋潑硫酸，以及同年2月1日至3月4日與施瀚荣串謀縱火；他承認在住所管有水果刀、手銬等物。被告稱兩把槌及扳手屬於施瀚荣，施則稱物品是示威時破壞公物之用。

辯方反對警誡供辭及錄影會面呈堂，稱被告於家外遭截停時，4名警員捉他到防煙門後，其中男警8015張浩然說「死曱甴，仇警吖嘛」、「╳你老母快啲認」等，並以膝蓋踢其右邊大腿及掌摑其右耳，被告感耳鳴及有血流出。

警：被告要求隱蔽處搜身

庭上讀出警員20985林宇德的供辭，他稱被告要求在「較隱蔽」地方搜身，遂帶他到梯間。搜屋後被告在警誡下承認管有扳手、手銬等物「諗住用嚟示威用嘅，唔關我屋企人事」；警員帶被告離開時，他突然在廚房外停下，稱「我就係喺廚房呢個窗口，望住樓下差人掟鏹水」。

辯方爭議被告從沒做出相關供辭，惟在警員誘導及威嚇下不自願簽署供辭；而陪被告錄口供的父親患妄想症，未能保障被告權利。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1095/20】