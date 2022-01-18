認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆

【明報專訊】警方前年3月在牛頭角上邨調查案件時，有懷疑鏹水從高處墜下，一名男警手臂及大腿有水泡及紅斑，警方事後搜查一名15歲少年的住所，發現打火機燃料、防毒面罩等物。少年昨於區域法院否認「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」及串謀縱火罪，承認藏有工具作非法用途及管有攻擊性武器罪。控方指少年在警誡下承認「一時貪玩」投擲鏹水，惟辯方稱少年曾遭警員圍毆並威嚇「你老竇都咁大年紀，你唔攬咗佢，就拉埋你老竇返去」，爭議少年在脅迫下口頭招認。
指遭威嚇「拉埋老竇返去」
現年16歲的被告否認2020年3月2日在牛頭角上邨常逸樓一單位向警員48335淋潑硫酸，以及同年2月1日至3月4日與施瀚荣串謀縱火；他承認在住所管有水果刀、手銬等物。被告稱兩把槌及扳手屬於施瀚荣，施則稱物品是示威時破壞公物之用。
辯方反對警誡供辭及錄影會面呈堂，稱被告於家外遭截停時，4名警員捉他到防煙門後，其中男警8015張浩然說「死曱甴，仇警吖嘛」、「╳你老母快啲認」等，並以膝蓋踢其右邊大腿及掌摑其右耳，被告感耳鳴及有血流出。
警：被告要求隱蔽處搜身
庭上讀出警員20985林宇德的供辭，他稱被告要求在「較隱蔽」地方搜身，遂帶他到梯間。搜屋後被告在警誡下承認管有扳手、手銬等物「諗住用嚟示威用嘅，唔關我屋企人事」；警員帶被告離開時，他突然在廚房外停下，稱「我就係喺廚房呢個窗口，望住樓下差人掟鏹水」。
辯方爭議被告從沒做出相關供辭，惟在警員誘導及威嚇下不自願簽署供辭；而陪被告錄口供的父親患妄想症，未能保障被告權利。審訊今續。