刺警頸學生囚7年9月

事主遭起底 官促嚴厲追究

陳官認為本案控罪意圖足與謀殺比擬，案中暴力程度高，背後意圖明顯，被告許添力（現年21歲，圖）刺向事主最脆弱的頸部，甚至準備好遺書，反映意志堅定；事主頸部有3.5厘米切口，醫療報告顯示該切口若有1厘米差偏可能切斷大動脈，死亡率可達22%，治療不當則可百分百致死。

求情稱沒暴力傾向受愛戴 官信反省

事主事後遭「起底」，女兒需轉校，陳官稱明白這並非被告責任，但批評起底者針對無辜幼童，應受嚴厲追究。陳官亦總結辯方求情，透露認罪被告於內地出生，11歲來港，犯案前沒暴力傾向，是個備受愛戴的學生。陳官亦相信被告透過兩年關押已有反省，希望他早前真誠求情，並好好利用獄中時間改過自新。

引另一刺傷案 稱毫無意義暴力

陳官引述他在內地廚師刺向青年腹部致腸臟溢出案的判辭，形容本案又是當時社會中「毫無意義」的暴力事件，強調暴力不能解決問題；本案的嚴重程度、造成的傷勢、對事主及家人影響等，均較上述案件輕。

惟被告惡意攻擊執法人員，是加刑因素，故以10年為量刑起點，被告認罪獲22.5%扣減，總刑期7年9個月。翻查資料，陳官同樣以10年為量刑起點，因該案被告廚師柳國升自首和及早認罪，判囚6年4個月。

案情稱，事主梁兆祥在觀塘站近A出口與約30名同袍執勤，沿附近行人天橋折返，其時有示威者在該天橋聚集。被告許添力突然衝前以鎅刀狀的利器刺向事主的頸部。被告一度逃跑，由事主及同袍制服。事主送院治理，醫療報告稱其聲帶癱瘓導致聲線沙啞，完全復元機會極微。

【案件編號：HCCC 293 / 20】

（反修例風暴）