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凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕

【明報專訊】一輛凌志私家車昨早在熙來攘往的觀塘瑞和街倒車停泊時，司機疑誤將油門當腳掣，車輛逆時針自轉，車頭剷上行人路，撞傷3途人及掃毁3間店的貨物。男司機涉嫌危險駕駛被捕，方已獲准保釋候查，2月中旬向警方報到。

68歲姓方男司機，據悉有約30年駕駛經驗，意外後他報稱頭暈不適送院。事件中2女1男途人受傷清醒，由救護車送院。經治理後66歲女子及69歲男子已出院，另一66歲女子則情况穩定。方事後涉嫌危險駕駛被捕，出院後由警方帶署扣查。

查看車傷遭喝「係咪睇人先？」

現場的瑞和街48號對開有兩條行車線往輔仁街，左邊再有一線供臨時停車，兩旁大部分為售賣食材店舖。事發昨早9時許，網上片段顯示，於路旁倒車中的私家車突然向後加速，逆時針轉圈180度剷上對面行人路，再轉返行車線。一名拉手推車的婆婆被撞跌，途人上前協助見她仍有意識，不禁稱「好彩無事」。另一網上片段則顯示，另有片段拍到涉事司機站在車前查看飛脫泵把，男途人大喝「你係咪睇下人先？你只顧住自己」、「去睇下啲傷者呀」，司機始將泵把放下。魚檔店員梁女士稱過程甚為驚險，婆婆在店外買蝦時突被撞倒，「阿婆撞到隻腳行唔到，嚇到命都無，與我差距少少」。

疑油門當腳掣 魚檔：阿婆撞到行唔到

警方事後封鎖部分路段蒐證，被掃毁貨物散落一地，涉事私家車拖往汽車扣留中心檢驗，警員亦已檢取行車記錄儀，將循司機駕駛態度、機件性能、路面情况等多個不同方向調查。

據了解，車輛駛至路旁，一名女乘客下車，司機再倒車扭軚泊位時，不排除誤踏油門當腳掣，車輛失控高速逆時針自轉。

相關字詞﹕危險駕駛 交通意外

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