兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門

官召紐頓聆訊 31日判刑

被告為曹雪芯（45歲，文員）及黃俊偉（17歲，中學生），修訂控罪稱兩人2020年5月至12月11日一同與另一人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖（1）引起憎恨或藐視港府或激起對其叛離，及（2）激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項，及（3）慫使他人不守法或不服從合法命令，及或（4）煽惑他人使用暴力的煽動刊物。

控：須全認4意圖 辯：既「或」只需符一

控方庭上表示，被告認罪即須承認上述控罪詳情全部4項意圖，辯方爭議單張不涉煽動暴力，批評控方「搬龍門」，控罪詳情用字是以「或」作連接詞，故被告只需符合至少一項意圖，法庭也可根據承認案情判斷。

修訂控罪改以「及」作連接詞後，控方和首被告仍未能達成共識，郭官遂召開紐頓聆訊。控方稱，傳單寫有「香港人要獨立建國！香港人要取回主導權！抵抗赤化，唯有獨立」及「香港人，建軍！建國！」，表明組織軍隊對抗中共。

被告黃俊偉亦於錄影會面解釋，傳單的黑洋紫荊圖案上紅色印墨象徵血染，因此煽動以武力和暴力抵抗中共及港府。

曹的代表律師認為這理解屬控方想像，傳單沒直指暴力字眼，「取回主導權」是主張改變政治制度，但強調沒鼓吹暴力，政府亦經常諮詢公眾，這能以合法形式達至改變。至於「抵抗赤化」是欲以經濟手段抗衡內地資金。

控方稱傳單寫「建軍」 辯：沒寫暴力

辯方求情稱，已還押約7個月的曹雪芯是普通已婚文員，不屬任何政黨，「旺角鳩嗚團」架構鬆散，而她到該大廈派發110張傳單，犯案規模小、手法並不精密；案發時16歲的黃俊偉，老師和神父在求情信稱讚本性善良純真。

案情指出，曹和黃於旺角鳩嗚團活動認識，曹請黃設計主張港獨的文宣。二人以信息討論製作傳單，曹前年10月吩咐黃印製傳單，曹加印傳單後於12月到灣仔灣景中心大廈張貼傳單在地上及天橋欄杆，保安發現及撿獲傳單並報警。事隔半年，警方上門拘捕兩人及搜屋，曹在錄影會面稱，她的電腦內存有傳單以外的文宣，形容為她「未成事嘅夢想」。而黃在警誡下承認為曹設計文宣，對方請客吃飯回報，黃稱「佢有無派我就唔知」，他說曾於2019年為「深水埗文宣組」設計文宣，又解釋傳單設計象徵「香港已死」。

【案件編號：DCCC 767/21】