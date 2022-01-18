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兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」

【明報專訊】香港及珠海各現新一輪疫情，因應防控需要，港珠澳大橋穿梭巴士公司昨日發通告，稱根據政府部門的防疫要求，由今日零時起，香港往返珠海的「金巴」暫停服務，直至另行通知；往返澳門的班次暫不受影響。

回港易來港易停珠海免檢疫入境

港府昨晚表示，由於港珠澳大橋口岸位於珠海市香洲區內，而該地區被列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」，故於今日零時起，任何人將不能透過「回港易」或「來港易」計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港而獲得豁免在港的強制檢疫安排，港府會向受影響者發手機短訊，通知有關安排。

港珠澳大橋穿梭巴士公司昨在網站表示，已購買1月18日起港珠線車票的旅客將獲全額退票。該公司強調，做好防疫工作是全社會的共同責任，呼籲旅客提前做好行程安排。

珠海市疫情擴大，近日出現多宗確診個案，珠海市新冠疫情防控指揮部昨於微博發通告稱，因應疫情防控需要，經珠港兩地政府協商，一致決定港珠澳大橋穿梭巴士港珠線雙向暫停運行，恢復時間另行通知。

金巴暫停往返本港和珠海的服務，意味陸路口岸只餘深圳灣，而昨日繼續有不少港人在港珠澳大橋香港口岸乘搭「尾班車」回內地過年，另有在內地工作的港人表示希望不要取消「回港易」，讓他們在農曆新年仍可取道澳門返港。

金巴暫停「港珠線」之前提供有限度服務，由於臨近過年，車票供不應求，早前網上出現炒賣車票現象，金巴於本月4日實施車票實名制，以杜絕炒風。

（新冠疫情）

相關字詞﹕港珠澳大橋穿梭巴士 港珠線 金巴

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