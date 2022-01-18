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陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情一波未平一波又起，最新更出現一傳九個案，在酒店疑受感染女子料傳染給9名親友。政府昨日在花墟人多地方巡查，食物及衛生局長陳肇始表示，雖然近日疫情似乎控制於單位數字，但疫情未完全受控，社區仍有潛在傳播鏈，呼籲市民辦年貨時盡量縮短購物時間。有批發商稱花墟於剛過去的周日人流減少，憂難清貨。

花商稱花墟人流減 憂難清貨

陳肇始昨在新城電台《財知大道》說，食環署及警方已加強巡查，到人多地點如旺角花墟或外傭聚集點派發傳單及要求不要聚集，已有計劃於高峰期實施人流管制，明白市民有需要辦年貨，但呼籲盡量縮短購物時間，相信有助改善人多擠迫問題。她說已盡最大努力透過防疫措施減少社區人流，望過年後生活可恢復正常。

政府上周五（14日）宣布延長晚市禁堂食至年初三及取消年宵花市等大型活動，同日公布啟動第五輪防疫抗疫基金，支援受社交距離措施影響的營業處所。稻苗學會榮譽會長黃傑龍昨在港台《千禧年代》說，以禁晚市堂食至年初三計算，基金約能填補一半虧損額，若未能如期恢復晚市堂食，將對業界衝擊很大。

他形容業界已體驗過晚市禁堂食的殺傷力，措施將令食肆少七成生意，而這段時間原本較多婚宴或社團宴，禁晚市堂食對宴會場所和中式餐廳影響較大。

飲食業：禁晚市堂食失七成生意

倘初四未恢復 衝擊大

「蘭花大王」、千葉園董事長楊小龍在同一節目稱，原在花市投得8個攤位，預計賣1.6萬棵花，取消花市令他損失至少160萬元，惟早前疫情嚴峻，只能無奈接受政府決定。

對於政府將向花市攤檔退還攤檔費，並透過防疫抗疫基金向檔主額外發50%攤位使用費，他認為本地花農過去一年投放不少支出，特惠金對他們沒幫助。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春說，政府的補償金額對擁有農場或舖位的花農來說是合理。對於取消花市會否增加花墟人流，他說過年前的兩個周日是人流高峰期，本周日（16日）花墟人流較往年少，預料在花墟賣花難以將貨賣清。

除了食肆、戲院、旅遊及健身業等可申請防疫抗疫基金外，漁護署昨公布受本地漁農美食嘉年華取消所影響的漁民及農民，亦可申請一筆過特惠補助金5000元。

明報記者

（新冠疫情）

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