社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針

除了政府僱員即將要打針才能上班，社署昨晚公布向安老及殘疾院舍推「疫苗氣泡」，其全職、兼職和替假員工，除非持有有效醫生證明書，否則必須最少打一針新冠疫苗，只打了一針者仍須在8周內完成接種，才可繼續值勤。社署指現約九成半院舍員工已打了最少一針，不能接種或未完成接種者仍須定期檢測。

社署：九成半員工已打最少一針

科委會聯同專家顧問不反對為5至11歲兒童接種科興，以及接種三分之一劑量的成人復必泰，指兩者均能減少重症和死亡，而復必泰或能提供額外保護，防染Omicron。專家認為兩者應同時推，以提供真正選擇，建議科興隔28天接種兩劑，而復必泰應至少相距12周，並建議於兒童大腿前外側中段部位、以肌肉注射方式接種復必泰，但若選上臂注射應予以尊重。

科委會不反對兒童接種

倡同時推科興復必泰

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，早前會議曾討論復必泰風險，包括心肌炎，故參考本地及海外研究，建議隔3個月及肌肉注射，減低患心肌炎機率，另一風險為將成人配方以「標示外使用」讓兒童接種，因比例不同需準確控制分量，而責任由政府承擔，同時不少成員認為其保護力好，故不反對使用。

該會成員、家庭醫生林永和說，過去一周其診所每日有近10人諮詢兒童打針，欲了解副作用或保護效力，據他觀察，傾向科興及復必泰者各佔一半，隨着接種人數上升，家長現似乎對子女接種較有信心，預料同時推兩款疫苗有助推動更多人接種。

（新冠疫情）