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社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針

【明報專訊】衛生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團昨公布最新的暫擬共識建議，不反對5至11歲兒童接種科興新冠疫苗，及接種三分之一劑量的成人復必泰。不過建議強調為60歲或以上者打針的迫切性，特別是安老院舍長者，應較5至11歲兒童優先；社會福利署昨宣布下月24日起所有安老院及殘疾人士院舍員工須最少接種一針。

除了政府僱員即將要打針才能上班，社署昨晚公布向安老及殘疾院舍推「疫苗氣泡」，其全職、兼職和替假員工，除非持有有效醫生證明書，否則必須最少打一針新冠疫苗，只打了一針者仍須在8周內完成接種，才可繼續值勤。社署指現約九成半院舍員工已打了最少一針，不能接種或未完成接種者仍須定期檢測。

社署：九成半員工已打最少一針

科委會聯同專家顧問不反對為5至11歲兒童接種科興，以及接種三分之一劑量的成人復必泰，指兩者均能減少重症和死亡，而復必泰或能提供額外保護，防染Omicron。專家認為兩者應同時推，以提供真正選擇，建議科興隔28天接種兩劑，而復必泰應至少相距12周，並建議於兒童大腿前外側中段部位、以肌肉注射方式接種復必泰，但若選上臂注射應予以尊重。

科委會不反對兒童接種

倡同時推科興復必泰

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，早前會議曾討論復必泰風險，包括心肌炎，故參考本地及海外研究，建議隔3個月及肌肉注射，減低患心肌炎機率，另一風險為將成人配方以「標示外使用」讓兒童接種，因比例不同需準確控制分量，而責任由政府承擔，同時不少成員認為其保護力好，故不反對使用。

該會成員、家庭醫生林永和說，過去一周其診所每日有近10人諮詢兒童打針，欲了解副作用或保護效力，據他觀察，傾向科興及復必泰者各佔一半，隨着接種人數上升，家長現似乎對子女接種較有信心，預料同時推兩款疫苗有助推動更多人接種。

（新冠疫情）

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