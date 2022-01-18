染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭

張竹君表示，理大全基因分析顯示寵物店職員帶Delta AY.127變種病毒，與去年12月23日從巴基斯坦經中東抵港的33歲女子（第12,567宗）較相似，但兩者的病毒基因有17個SNP（單核苷酸多態性）分別，顯示病毒並非同源。

料動物傳人可能性不高 專家憂再現「無頭公案」

蕭傑恒稱，其數據庫至昨天約有3000個病毒基因排序檔案，將寵物店職員的病毒基因與其數據庫中所有Delta AY.127病毒對比後得出上述結果。他解釋，病毒基因有近3萬個核酸，SNP為一種基因突變。據他經驗，有流行病學關連的個案的基因排序主要一致，或只有1至2個SNP分別，而早前北角空姐群組傳播至第6代，基因排序仍然完全相同，「去到17個SNP不同，幾乎完全沒關係」。今次個案未能找出源頭，蕭稱這反映社區可能有隱形傳播鏈或有仍未找到的外來源頭；他又指只有零星動物傳人案例，相信動物傳人的可能性不高。

漁署抽寵物樣本檢測

衛生防護中心與漁護署已到寵物店檢取樣本，了解環境因素及動物情况。漁護署回覆本報查詢稱，署方為渣甸街寵物店內所有寵物抽樣本測試，當中全屬哺乳類動物，並沒接收其寵物檢疫。

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