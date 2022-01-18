寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生

被問71歲婦人是否涉瞞報行蹤，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前調查71歲婦時並不知道相關資料，如確定有人刻意隱瞞，令調查時延遲公布衛生措施，會研究是否追究法律責任。

涉中信証券群組跨家庭傳播

中心上周公布油塘曦臺1座、就讀鄧鏡波書院的19歲男生初步陽性時，指其不同住的母親居於寶馬山花園珊瑚閣，男生「間唔中上去」，男生的非同住71歲女家人（第12,913宗）亦曾到上述珊瑚閣住所。

19歲男生3名住在珊瑚閣的家人，包括外傭被驗出陽性，另一女家人呈初步陽性，全部已在檢疫中心。其中17歲男子為北角蘇浙公學中五生，本月7日最後上學；11歲女童就讀軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）五年級，本月12日最後上學，該校昨向家長發通告稱，1月13日至27日停止面授課堂及校內活動，轉為網上學習。

張竹君稱，女童本月11日下午曾到駱克道171至173號3樓補習，由於與女童補習的學童有戴口罩，補習社較寬闊，只要求他們強制檢測，毋須檢疫。

中心發現確診46歲外傭曾到19歲男生的油塘曦臺1座住所清潔，71歲婦又曾到珊瑚閣，並有接觸外傭，而19歲男生曾到珊瑚閣吃飯，故相信可能在家庭內有傳播。

（新冠疫情）