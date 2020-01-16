巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高

9人逗留社區5天

本港昨增7宗陽性，包括3宗輸入個案、1宗本地源頭不明及3宗與輸入個案有流行病學關連。當局再確認有多40宗個案帶Omicron，累計453宗。

上月20日從巴基斯坦抵港後與一名小童入住香港海景絲麗酒店12樓的43歲巴基斯坦籍婦人（第13,045宗），完成檢疫後，本月10日返回深水埗大坑東邨東滿樓住所，本月14日檢測呈陽性，港大專家袁國勇日前調查後稱酒店4樓及12樓4間房疑現交叉傳播。昨少於20宗初步陽性中，9人為其親友，包括5名同住家人。

其餘4宗初陽來自另一家庭。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，女患者完成檢疫後，本月10日在酒店門外將同行小童交予另一家庭。該家庭住長沙灣元州街寶華閣，1月15日被送檢疫中心，除上述小童檢測呈陰性，其餘4人呈初步陽性，3人沒病徵，包括29歲男子、31歲女子及9歲男童，1歲女童則周日現病徵。29歲男子在深水埗區當外賣食品速遞員，最後於本月初上班；9歲男童就讀李鄭屋官立小學，最後1月14日上學。

指第一代即感染9人

理大專家：難追蹤接觸者

至於衛生防護中心日前在上述酒店檢取的60多個環境樣本，部分對病毒呈陽性，包括曾有患者入住的413號房門口的空氣清新機、洗手間空氣出口、洗手水掣。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，Omicron變種病毒有兩個分支，分別是「BA.1」及「BA.2」，過往與輸入個案有流行病學關連的Omicron個案均帶有「BA.1」，而「BA.2」主要出現在抵港外傭身上。他指從巴基斯坦抵港的43歲女子帶有「BA.2」，情况令人擔憂，因「BA.2」首入社區，第一代就至少感染9個人，認為較難追蹤密切接觸者。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，該女患者短時間內已傳染9人，反映其傳染力非常高，同時10人染疫並在社區逗留數日，相信他們行蹤亦會多，形容社區「擴散風險極高」，面對Omicron傳染力強，政府必須加快調查患者行蹤及追蹤密切接觸者。

梁子超憂患者單位易傳播

梁子超說，數名患者同住一單位，擔憂他們病毒排放量高，更易在舊樓或喉管較差的樓宇衍生垂直或橫向傳播，政府須留意情况。至於為何與女患者一同在酒店檢疫的小童卻沒確診，他認為有可能是潛伏期較長，暫未驗出，亦可能是難較取得其上呼吸道樣本，有待驗小童的糞便。

女子檢測呈不確定 大埔廈強檢

另外，大埔太和邨居和樓昨晚被圍封強檢，因為一名23歲女居民周日（16日）於流動採樣站採集的樣本檢測結果呈不確定，她沒病徵，已被送公院抽取樣本。

明報記者

（新冠疫情）