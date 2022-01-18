九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高

兩樣本不含丙烯酰胺

丙烯酰胺是食物中的游離氨基酸和還原糖在高溫下產生的基因致癌物和神經毒性物質。消委會共測試10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉及14款即溶咖啡粉樣本，發現兩個樣本「The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules-medium roast」咖啡膠囊，以及「OPAL Coffee Toraja Drip Coffee蘇門答臘滴濾咖啡」咖啡粉沒驗出丙烯酰胺。來自韓國的「Taster's Choice（Nestle）Original Soluble Coffee」即溶咖啡粉的丙烯酰胺含量最高，每公斤含790微克。

黃鳳嫺說，咖啡經高溫烘焙就有可能產生丙烯酰胺，另視乎咖啡豆有多少游離氨基酸。她補充，丙烯酰胺沒有可容忍攝入上限，世衛建議攝取愈少愈好，「其實有樣本不含丙烯酰胺，我們是有選擇的」，建議市民挑選沒有丙烯酰胺的產品。

（消委報告）