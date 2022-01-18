4超市同產品差價最高九成 兩家優惠數量顯著減 其一半年少兩成

麵包穀類早餐加價最多 兩家升7%

消委會抽檢4家超市逾700件日常貨品的售價，涵蓋「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」、「米／食油／罐頭／蔬果／肉類」及「個人護理」共3類。結果發現，超市「麵包蛋糕╱穀類早餐╱麵包醬」平均升幅最高，半年平均價格升2.4%，當中兩家超市錄得約7%升幅。

另外，消委會發現4家超市中有兩家所提供的優惠顯著減少，其中一家優惠數量由去年6月4409項，減少310項至11月4099項。另一家超市優惠數目亦從270項減至220項，減少19%。

袁海文：煮飯者增 應可補成本增幅

民建聯超市價格關注組召集人顏汶羽形容超市「賺到盡」，認為超市在疫情期間應負更大社會責任。民主黨消費者權益政策副發言人袁海文認為，超市「左手畀人加運輸成本，右手轉嫁畀消費者」，疫下市民少了堂食，多了到超市購物回家煮飯，同時超市又獲保就業補貼，理應有空間應付更多運輸成本升幅。

百佳：盡力承擔漲價 惠康：延長鎖價

百佳回覆本報表示，受疫情影響，原材料、運輸及勞工等成本上升，加上市場供求變化，使供應商上調貨品的來貨價格，百佳會盡力承擔大部分上漲的成本。惠康發言人表示由2020年起推出「日日有低價」企劃，鎖定逾700件日常必需品的價格，以保障顧客免受價格波動影響，此價格承諾會延長至今年9月，其間會承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出。

另外，消委會發現同一貨品在超市間售價懸殊，而價格差異幅度最大的首10位貨品中，一半屬罐頭食品，例如一款罐頭粟米粒，在不同超市價格介乎6元至11.4元不等，價格相差達九成（見表）。

（消委報告）