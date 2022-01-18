港聞

港聞一

4超市同產品差價最高九成 兩家優惠數量顯著減 其一半年少兩成

【明報專訊】新冠疫情下全球貨運及供應鏈大受影響。消委會透過分析其超市格價工具「網上價格一覽通」數據，抽檢4家大型超市及食品店，包括百佳、Market Place by Jasons、AEON及大昌食品的產品價格，發現去年6月至11月期間，4家超市同類產品價格差異最高達九成；另兩間超市提供優惠數量顯著減少，其中一間優惠數目減19%，從6月270項優惠減少至11月220項。

麵包穀類早餐加價最多 兩家升7%

消委會抽檢4家超市逾700件日常貨品的售價，涵蓋「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」、「米／食油／罐頭／蔬果／肉類」及「個人護理」共3類。結果發現，超市「麵包蛋糕╱穀類早餐╱麵包醬」平均升幅最高，半年平均價格升2.4%，當中兩家超市錄得約7%升幅。

另外，消委會發現4家超市中有兩家所提供的優惠顯著減少，其中一家優惠數量由去年6月4409項，減少310項至11月4099項。另一家超市優惠數目亦從270項減至220項，減少19%。

袁海文：煮飯者增 應可補成本增幅

民建聯超市價格關注組召集人顏汶羽形容超市「賺到盡」，認為超市在疫情期間應負更大社會責任。民主黨消費者權益政策副發言人袁海文認為，超市「左手畀人加運輸成本，右手轉嫁畀消費者」，疫下市民少了堂食，多了到超市購物回家煮飯，同時超市又獲保就業補貼，理應有空間應付更多運輸成本升幅。

百佳：盡力承擔漲價 惠康：延長鎖價

百佳回覆本報表示，受疫情影響，原材料、運輸及勞工等成本上升，加上市場供求變化，使供應商上調貨品的來貨價格，百佳會盡力承擔大部分上漲的成本。惠康發言人表示由2020年起推出「日日有低價」企劃，鎖定逾700件日常必需品的價格，以保障顧客免受價格波動影響，此價格承諾會延長至今年9月，其間會承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出。

另外，消委會發現同一貨品在超市間售價懸殊，而價格差異幅度最大的首10位貨品中，一半屬罐頭食品，例如一款罐頭粟米粒，在不同超市價格介乎6元至11.4元不等，價格相差達九成（見表）。

（消委報告）

上 / 下一篇新聞

龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法
龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法
九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高
九成半咖啡產品含基因致癌物 即溶粉含量較高
巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高
巴籍婦1傳9 首現Omicron「BA.2」 涉外賣員小學生 梁子超：社區擴散風險極高
寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生
寶馬山珊瑚閣4人染疫 包括外傭中小學生
染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭
染Delta寵物店員工源頭未明 張竹君：寵物來自荷蘭
社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針
社署推「疫苗氣泡」 安老院舍員工2‧24起須打針
陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流
陳肇始籲縮辦年貨時間 指社區有疫鏈 花墟等擬管制人流
兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」
兩地爆疫情 金巴今停「港珠線」
港大防疫新規 入校須拍卡
港大防疫新規 入校須拍卡
兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門
兩人認派港獨單張 認「煽暴」意圖否掀議 控罪「或」變「及」 辯方批搬龍門
凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕
凌志倒車打圈剷路3傷 司機被捕
刺警頸學生囚7年9月
刺警頸學生囚7年9月
推斃插隊六旬漢案 青年誤殺罪脫
推斃插隊六旬漢案 青年誤殺罪脫
認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆
認藏武否認向警淋鏹 少年稱警圍毆
稱一向遵父意願 對回購權了解無異原告 遭姊弟提告 震霆失望
稱一向遵父意願 對回購權了解無異原告 遭姊弟提告 震霆失望
稱回購權已過期 霍英東基金：不會「拱手相讓」權益
稱回購權已過期 霍英東基金：不會「拱手相讓」權益
5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番
5歲孫女墮貨斗亡 駕車外公：對錯已無所謂 乜都補償唔番
疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審
疑不滿事主騙財 兩男涉串謀謀殺受審
涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯
涉示威放氣球阻差 李卓人不自辯
自由黨倡派1萬元消費券 葉劉反對：應留儲備應急
自由黨倡派1萬元消費券 葉劉反對：應留儲備應急
大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B
大灣區GBA新聞：紅A闖灣區不冒進 先說好品牌故事 第三代傳人：怕欲速不達 先做穩B2B
大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房
大灣區GBA新聞：轉型賣服務 度身訂做智能廚房
灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美
灣區手記：積分快到期？ ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：深圳倡與港澳推金融科技師專才計劃
大灣區GBA新聞：深圳倡與港澳推金融科技師專才計劃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席
【Emily】強調屬「最後的選擇」 廖成利考慮「出山」做民協主席
【Emily】同意扶一扶受刑學生 CY話不欲見伺機翻盤
【Emily】同意扶一扶受刑學生 CY話不欲見伺機翻盤
【Emily】抗議拆《國殤之柱》 港大校園現文宣
【Emily】抗議拆《國殤之柱》 港大校園現文宣
【Emily】工務「人事」小組主席 盧偉國葉劉自動當選
【Emily】工務「人事」小組主席 盧偉國葉劉自動當選
【Emily】國泰機組檢疫酒店 房卡「有入冇出」 葉太視察 稱近民居無奈接受
【Emily】國泰機組檢疫酒店 房卡「有入冇出」 葉太視察 稱近民居無奈接受
【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案
【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案