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龍蝦丸零甲殼類成分 有墨丸全魷魚 有牛丸87%雞肉 消委稱「極不理想」促執法

【明報專訊】不少港人愛吃火鍋，各類肉丸幾乎不可或缺。消委會測試市面5類共60款預先包裝及散裝丸類樣本，發現10款龍蝦丸沒龍蝦成分，一款墨魚丸沒墨魚成分，兩款牛丸驗出豬基因多於50%。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀說，明白牛丸「唔會係100%（牛肉），但唔可以妹仔大過主人婆」。消委會總幹事黃鳳嫺形容情况極不理想，認為海關應就此加強執法。

明報記者

消委會測試市面上20款牛丸（包括牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，其中24款為預先包裝、36款為非預先包裝，測試涵蓋基因、重金屬、防腐劑、鈉含量等。

六成半牛丸攙雞豬 7款全牛

iEAT龍蝦丸標示含龍蝦

黃鳳嫺說，一般消費者見到產品名稱，正常亦會理解「照道理主要成分應是這種肉」。不過，消委會檢測發現，全部10款龍蝦丸驗不出龍蝦所屬的甲殼類動物基因，其中「iEAT」龍蝦丸甚至在成分表標示「龍蝦」為其成分。牛丸方面，僅7個樣本如勝利牛丸、德發牛丸等驗出100%牛基因，其餘13款驗出雞、豬基因，8款驗出牛基因比例較豬及雞少，例如「權記雲吞麵」的特級牛丸甚至驗出87%為雞基因、「佳宝食品超級市場」牛肉丸亦驗出57%為雞基因。另外，「食潮D」無麵粉特濃牛筋丸及「潮州仔——潮汕牛丸食品專賣店」潮州手打牛肉丸分別驗出55%雞基因及25%豬基因，但成分表無標示含有豬或雞（見表）。

「真地道」墨丸無墨魚

代理：採購出錯 已停賣該批次

墨魚丸方面，「真地道」無添加墨魚丸驗出100%魷魚基因，全無墨魚成分。消委會已把基因測試結果轉交海關，以研究有否違反《商品說明條例》。「真地道」代理商回覆消委會稱，由於採購部出錯，購入一批類似墨魚的原材料並生產出售，就此致歉，已停賣及回收該批次產品。

黃鳳嫺說市民的知情權十分重要，「標籤應同擁有嘅嘢一樣，唔可以標示一回事，真實就另外一回事，只能講情况好唔理想」，認為市民「唔會想買牛肉丸其實係雞肉丸」。至於龍蝦丸，她認為市民明白廠商會用其他物質製成相似味道及口感，但「係仿龍蝦你都要講」，「龍蝦丸，起碼你畀甲殼類DNA我睇吓啊」。她敦促生產商在產品標籤上寫清楚產品資訊。譚鳳儀則建議市民購買丸類產品時看清楚標籤，並去有信譽店舖購買。

稱信徒誤吃豬「可大可小」 袁海文促嚴肅看待

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文說，雖然網上就「龍蝦丸無龍蝦」等出現不少嘲笑留言，但認為應嚴肅看待問題，「可以理解龍蝦丸唔會預計有貴食材，但唔可以假設所有人都知，有人可能期望即使你無龍蝦，但可能會有海鮮類」。他又說，某些宗教不吃豬肉，若有信徒因誤以為產品不含豬肉而購買，「可能違反自己宗教信仰，關乎價值觀，可大可小」。他認為目前商品說明條例下，「牛丸只是加了少少牛，但好大部分係雞」未必違例，或會形成漏洞，強調廠商就這類商品成分標籤應處理得更好。

「德昌魚蛋」水銀超標 45款丸高鈉

另外，消委會在檢驗重金屬時，發現「德昌魚蛋粉」魚蛋樣本的甲基汞（汞即水銀）達每公斤0.26毫克，轉介食安中心跟進後，中心指該樣本不符法例要求。德昌魚蛋粉回覆消委會稱，他們使用海魚製作魚蛋，無法避免有重金屬，且因其魚蛋魚肉成分較高，故出現此情况。

消委會又驗出45款肉丸樣本屬高鈉、6款屬高脂食品，當中以魚蛋類樣本平均鈉含量最高，貢丸類平均脂肪含量最高。

（消委報告）

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