【Emily】嘆中大陌生 蔡子提前年底退休 民女被搬學生會解散最感傷

佢慨嘆以往中大充滿人文情懷，但𠵱家覺得中大愈來愈陌生。蔡子又話香港變化巨大，身邊有朋友離港、有朋友入獄，面對社會氣氛沮喪，充斥無力感，自己亦感到疲累，令佢覺得不如提早退休，早啲開始「人生下半場」。

無關政政系傳變動政治壓力

蔡子早前同政政系副教授馬嶽，以及該系畢業生陳雋文合著新書《特區選舉——制度與投票行為》，當時佢同馬嶽宣布一同淡出選舉評論工作，會「講少啲，寫少啲」。蔡子同Emily強調，提早退休同政治壓力無關，話暫時未感受到明顯針對佢個人嘅壓力。

中大社科院早前檢視政政系同其他課程嘅資源運用，有可能合併，蔡子話早於該計劃提出前已決定退休，同政政系可能變動無關，亦拒絕評論事件。對於退休後計劃，佢話唔打算完全封筆，亦唔想決絕地話退休後乜都唔講，會順其自然，慢慢淡出評論圈，不過如果香港需要某啲講法同聲音，佢仍然會評論。佢又表示同政政系有感情，有需要嘅話會繼續幫學系做事。蔡子希望退休後可以四處遊歷，但𠵱家受疫情影響無得去旅行，佢話都幾諷刺。