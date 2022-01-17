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港聞二

改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳

【明報專訊】當聲波經由外耳的耳廓和外耳道，傳到中耳的耳膜，引發耳膜振動，再透過中耳的耳骨，傳到內耳。內耳耳蝸內的液體（內淋巴）受壓迫，而產生相應波動。藏在淋巴液之中的毛細胞會因為淋巴液振動而擺動，誘發毛細胞的神經末梢產生電化學信號。這些電化學信號經過聽覺神經，再進入腦幹，最後到達腦部的聽覺中樞，形成聽覺。

大部分助聽器都屬於氣傳導助聽器，以空氣作為介質來傳遞聲波。它們會放在外耳道，將聲波放大後再傳至耳膜。可是，對於外耳或中耳有問題的人就無法發揮作用。這時需要改為通過頭骨的振動，將聲波直接傳至內耳耳蝸內的液體。這種方式稱為骨傳導。但效率較低、音質較差，故骨傳導助聽器和耳機一直未能普及。

多層金屬膠片震動 音域較豐富

Digital Oasis創辦人林旭表示，傳統骨傳導助聽器只有一片金屬片來振動，很多頻率的聲音都無法傳送。Dai3mimi用上多層金屬和膠片來振動，音域較豐富。

特別軟件演算法降噪 增強頻率助弱聽者

此外，使用特別的軟件演算法降低環境噪音，以及增強弱聽人士通常聽不到的頻率。因此，可令內耳的毛細胞接收到的擺動加強，令其神經末梢產生的電化學信號大幅增強。Dai3mimi現已獲批7項專利，並有11項專利正在申請中。

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