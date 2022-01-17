港聞

港聞二

已退休測試者：使用後或重投工作

【明報專訊】採訪當日，一名新招募的測試者一同受訪。今年73歲的黃新華表示，在年輕時右耳已經失去絕大部分聽力，曾經考慮用助聽器，但雜音很大，很不舒適，所以放棄了。因此，過去幾十年，他從事會計工作時，上司和他說話也要在他的左邊。

效果遠勝一般助聽器

他在採訪前一日首次試用Dai3mimi的終極原型，試用約1小時，用來聽歌及和別人談話，覺得效果遠勝一般助聽器，也不覺疲倦。記者即場拿出兩本雜誌，隨機選擇一些句子，由Digital Oasis執行董事黃梅芳在他右邊幾呎之外，讀給他聽，請他複述。大致上，他都能夠準確複述。

黃新華表示，希望Dai3mimi的價錢是一般長者能夠負擔的。若價錢合理，他不但自己使用，還會向其他人推薦。本來已經退休的他更考慮，將來使用了Dai3mimi之後，可能會重新工作，繼續為社會貢獻自己的知識。

收音靈敏 音質清晰

記者試用Dai3mimi前，先用矽膠耳塞塞住雙耳來隔音，確保聲音並非由雙耳傳入。記者的感覺是，其收音非常靈敏，最遠10餘呎外的談話都可以聽到，音質也相當清晰。即使是普通人用來聽歌（它可透過藍牙來接收手機或揚聲器的音樂），音質也可接受。而且，因為它不會隔絕或遮蓋從耳朵傳入的其他聲音，可以減低過馬路時出意外的風險。

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