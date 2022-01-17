骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

Digital Oasis創辦人林旭表示，想到研發產品協助聽障人士，最初是因為他父親有聽力問題，在酒樓飲茶時，往往要大聲高喊，父親才能聽到其說話，令全場顧客注視，十分尷尬。其後，他看到世界衛生組織（WHO）數據，全球已有15億人有某程度的聽力損失，其中約4.3億人需要針對聽力損失的復康產品或服務，令他更感震撼。

經過一輪研究，該公司認為，骨傳導技術透過頭骨振動，將聲音傳送到內耳，繞過外耳和中耳（包括耳膜）的問題，其原理有可取之處；但現時很多骨傳導助聽器和耳機的靈敏度和音質未如人意，他們想到改良方法，研發的嶄新骨傳導耳機Dai3mimi，即是日文「第3隻耳」的意思。使用時，只需將兩枚用來收音及發揮共振作用的小型裝置貼近頭骨便行。原則上，位置其實很自由，貼在前額或兩邊面頰都可以。不過，考慮到容易佩戴、不易下跌，以及看起來不會異相，所以將兩枚小型裝置的外形設計得像耳機般，以及建議用戶掛在雙耳；佩戴時並不是塞進耳孔，而是讓它們貼住耳朵附近的面骨。

經歷50原型 去年底定型 料研發開支數百萬

林旭表示，最大的困難是要為小型裝置找到合適的物料和結構，由於公司在2018年4月研發出像壁畫般纖薄的「智能音箱」VisualSonic，只厚25至30mm，便想到以這種技術為基礎來設計Dai3mimi。

該公司在2019年開始研發Dai3mimi，投入近20人，前後造了50個原型，找了數十名聽障人士和長者參加測試，直至去年底才完全定型，估計研發開支達數百萬元。

最快1個月後量產 料明年回本

林旭表示，Dai3mimi最快在一至兩個月後由代工廠量產。暫時未能確定售價，但會比高檔助聽器廉宜很多。初期會透過一些長者中心、聽障機構和醫療機構來銷售。同時計劃為長者家屬提供居家安老培訓服務的樂齡醫療培訓有限公司，也會成為分銷商，因這產品需要有人講解，才容易賣出。

他估計，日本、歐盟、中國大陸、美國都會成為Dai3mimi的主要市場。現時已經有一些日本經銷商有意落單。若順利的話，估計明年可以收回研發投資。