港聞

港聞二

大灣區GBA專題：廣州清遠亦推一體化 城鄉差距大幫扶味濃

【明報專訊】《廣佛全域同城化「十四五」發展規劃（公開徵求意見稿）》公布同日，廣州市發改委也公布了《廣（州）清（遠）一體化「十四五」發展規劃（公開徵求意見稿）》（以下簡稱《廣清規劃》）。不過，廣清一體化顯然比廣佛同城化簡略，亦帶有明顯的「幫扶」色彩。

清遠人口396.9萬，是廣州的五分之一，2020年GDP為1777億元人民幣，只是廣州的7%，若以人均GDP計，廣州幾乎是清遠的3倍。《廣清規劃》亦說，現時廣清一體化「短板」，是「兩市經濟發展差距較大，產業協同水平有待提升」。

建生態旅遊合作區 扶清遠成「菜籃子中心」

正因清遠相對落後，《廣清規劃》提出，廣州要「帶動清遠全面融入大灣區」，實現清遠南部（清城區、清新區、佛岡縣）30分鐘可到廣州市區，與廣州北（花都區、從化區、增城區）共建「粵港澳大灣區北部生態文化旅遊合作區」，加強與港澳旅遊行業的對接合作。而清遠唯一比廣州優勝的是農業，《廣清規劃》提到要讓清遠成為粵港澳大灣區菜籃子「新中心」，重點推進清遠雞、英德紅茶等產業。

華南理工大學建築學院教授袁奇峰認為，城市之間的一體化並不是「拉郎配（強行撮合）」，「經濟融通了，城市才能融合，經濟不融通，城市不能融合」。袁奇峰指出，廣州和佛山是完整的經濟地理單元，也是完整的自然地理單元，「清遠和廣州是有關係，但這是城市和鄉村的關係」。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

寵物店員工疑染Delta 或涉隱形鏈 料與Omicron個案無關 梁子超估「走漏」輸入個案傳播
寵物店員工疑染Delta 或涉隱形鏈 料與Omicron個案無關 梁子超估「走漏」輸入個案傳播
油麻地檢疫酒店6人染疫 疑交叉傳播
油麻地檢疫酒店6人染疫 疑交叉傳播
陳肇始：不想市民7天後失望 延長措施兩周盼「清零」
陳肇始：不想市民7天後失望 延長措施兩周盼「清零」
5歲女坐電動車貨斗墮地亡 外公載返家出事 警查疏忽照顧
5歲女坐電動車貨斗墮地亡 外公載返家出事 警查疏忽照顧
女子倒斃東堤小築 頸疑有傷男友帶署
女子倒斃東堤小築 頸疑有傷男友帶署
騙徒伙銀行經理挪戶口1400萬 警拘5人
騙徒伙銀行經理挪戶口1400萬 警拘5人
警署附近20人群毆 駕車互撞 7人被捕
警署附近20人群毆 駕車互撞 7人被捕
粉嶺公路賽車案 再扣兩「林寶」
粉嶺公路賽車案 再扣兩「林寶」
國泰料盡奪港龍46航線航權 港航落空 學者：只批大公司對行業不健康
國泰料盡奪港龍46航線航權 港航落空 學者：只批大公司對行業不健康
已召開首次牌照聆訊 大灣區航空冀年初啟航
已召開首次牌照聆訊 大灣區航空冀年初啟航
勞處去年錄百萬空缺 按年增55%
勞處去年錄百萬空缺 按年增55%
研歐盟內地「零工」保障
研歐盟內地「零工」保障
社協促設基金 發放失業者八成工資
社協促設基金 發放失業者八成工資
工人疑踏機油跣腳墮斃
工人疑踏機油跣腳墮斃
陳茂波引述反對意見：再派消費券作用有限
陳茂波引述反對意見：再派消費券作用有限
工聯會提立會開局目標 倡今屆政府完成23條立法
工聯會提立會開局目標 倡今屆政府完成23條立法
起動九東 商廈樓面增七成 議員：無交通配套拖後腿
起動九東 商廈樓面增七成 議員：無交通配套拖後腿
大灣區GBA專題：廣佛同城3.0 爭當灣區龍頭 從民間自發到官方「戰略共謀」 專家：應對深圳「環伶仃」
大灣區GBA專題：廣佛同城3.0 爭當灣區龍頭 從民間自發到官方「戰略共謀」 專家：應對深圳「環伶仃」
大灣區GBA專題：話你知．同城化淡化區域界線 不改行政獨立
大灣區GBA專題：話你知．同城化淡化區域界線 不改行政獨立
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
已退休測試者：使用後或重投工作
已退休測試者：使用後或重投工作
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】嘆中大陌生 蔡子提前年底退休 民女被搬學生會解散最感傷
【Emily】嘆中大陌生 蔡子提前年底退休 民女被搬學生會解散最感傷
【Emily】中國會「疫」市推$128外賣套餐 主菜10選1有燒鵝 包甜品飲品
【Emily】中國會「疫」市推$128外賣套餐 主菜10選1有燒鵝 包甜品飲品
【Emily】會計界黃俊碩 議會醫療輔助隊兩兼顧
【Emily】會計界黃俊碩 議會醫療輔助隊兩兼顧
【Emily】林鄭賀家朗奪冠 順便宣傳改組建議
【Emily】林鄭賀家朗奪冠 順便宣傳改組建議
【Emily】新民黨劉聖雪 助警拍防騙案片
【Emily】新民黨劉聖雪 助警拍防騙案片
【Emily】南區前區議員經營 「萬事多」生意差關實體店
【Emily】南區前區議員經營 「萬事多」生意差關實體店