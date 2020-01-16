大灣區GBA專題：廣州清遠亦推一體化 城鄉差距大幫扶味濃

清遠人口396.9萬，是廣州的五分之一，2020年GDP為1777億元人民幣，只是廣州的7%，若以人均GDP計，廣州幾乎是清遠的3倍。《廣清規劃》亦說，現時廣清一體化「短板」，是「兩市經濟發展差距較大，產業協同水平有待提升」。

建生態旅遊合作區 扶清遠成「菜籃子中心」

正因清遠相對落後，《廣清規劃》提出，廣州要「帶動清遠全面融入大灣區」，實現清遠南部（清城區、清新區、佛岡縣）30分鐘可到廣州市區，與廣州北（花都區、從化區、增城區）共建「粵港澳大灣區北部生態文化旅遊合作區」，加強與港澳旅遊行業的對接合作。而清遠唯一比廣州優勝的是農業，《廣清規劃》提到要讓清遠成為粵港澳大灣區菜籃子「新中心」，重點推進清遠雞、英德紅茶等產業。

華南理工大學建築學院教授袁奇峰認為，城市之間的一體化並不是「拉郎配（強行撮合）」，「經濟融通了，城市才能融合，經濟不融通，城市不能融合」。袁奇峰指出，廣州和佛山是完整的經濟地理單元，也是完整的自然地理單元，「清遠和廣州是有關係，但這是城市和鄉村的關係」。