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起動九東 商廈樓面增七成 議員：無交通配套拖後腿

【明報專訊】本港商業樓面不足，發展局長黃偉綸表示，發展局2012年成立起動九龍東辦事處，至今增加七成商業樓面面積至約290萬平方米，未來可達至約390萬平方米，長遠可媲美中環核心商業區。有觀塘區議員批評，當局側重商業住宅發展，未理交通擠塞，「優化交通只是加個指示牌」，擔心交通問題會窒礙商業發展。

2011年時任發展局長林鄭月娥宣布「起動九龍東」計劃，當時曾推算計劃可為觀塘、九龍灣及啟德一帶最多提供540萬平方米的寫字樓樓面面積，約相等於兩個中環，使九龍東成為香港第二個核心商業區。

黃偉綸稱未來可達390萬平米

黃偉綸昨發表網誌稱，起動九龍東最主要是大幅增加區內商業樓面，自起動九龍東辦事處2012年成立，九東已有61個私人商業發展項目完成，區內商業總樓面由當時約170萬平方米，增加七成至現時約290萬平方米，連同正興建或已取得有關許可的項目，面積會達至約390萬平方米，當一些規劃中的項目落成後，九東商業規模將可媲美中環核心商業區。

官員稱市民滿意綠化休憩地帶

另外，起動九龍東辦事處至今在九龍東已新增或翻新逾17公頃公共休憩空間，包括提供900多米長的海濱休憩空間的觀塘海濱花園、「反轉天橋底」創意藝術文化用地，以及由駿業街遊樂場改建的InPARK。起動九龍東辦事處去年9月至10月訪問InPARK、翠屏河花園及海濱道公園的使用者，發現逾八成受訪者對該3個休憩空間表示滿意或非常滿意，其中尤愛大草坪和增加綠化，辦事處因此會在未來公共休憩空間項目加入這些設計元素。

起動九龍東辦事處將九龍東工業區陸續轉型為商業區，但觀塘區議會房屋、規劃、地政、發展及重建委員會主席符碧珍表示，政府過分偏重商業和住宅發展，交通配套未能跟上，令觀塘交通擠塞全港聞名，「工廠區改建商業中心，但交通配套做不到，什麼都假，優化交通只是加個指示牌」，交通問題會拖住商業發展的後腿，問題只會愈趨惡化。

相關字詞﹕黃偉綸 觀塘海濱花園 起動九龍東

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