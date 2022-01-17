工聯會提立會開局目標 倡今屆政府完成23條立法

對於房屋問題，工聯會會長吳秋北促請政府盡快達至「3年上樓」承諾，以及分隔私樓和資助房屋市場，日後所有公營資助房屋均不容許補地價和在私人市場出售，實現「房住不炒」。工聯會又爭取在本屆政府任內通過《基本法》23條立法，惟特首林鄭月娥上周稱比較困難。吳秋北回應指林太的說法有客觀根據，但希望政府會在今屆任內起動立法工作。

立法會議員鄧家彪表示，現時政府沒有制定明確減貧目標，每年發表貧窮報告不夠進取，建議當局改變扶貧策略，訂立稅後和福利轉移後的堅尼系數目標，例如初步目標為削減0.15。

劉國勳倡合併諮詢 加快生地變熟

另外，民建聯立法會議員劉國勳昨提出6項建議加快土地開發程序，包括：政府應主動統籌土地發展項目，每隔數年主動檢視土地用途；針對北部都會區收地劃一提供「甲區」賠償率等。劉指出，現時土地開發程序繁複，減少重複程序加快審批，合併重複公眾諮詢，同步進行多項發展相關條例，如《環境影響評估條例》、《道路（工程、使用及補償條例）》等相關條例等。就檢討城規會職能及條例，他提出劃一公私營用地向城規會申請制定法定圖則的流程，私人用地申請毋須再經「修訂」及「核准」兩輪程序，改為經政府部門初步審視後，直接制定圖則。

劉國勳稱，如政府採納上述建議，將生地變熟地的程序可由現時8至10年，加快到3至5年，土地發展程序可加快5年。他又表示，北部都會區發展將可加快至10年完成，15年後已可成熟運作，較政府原本預計的20年大幅提早。