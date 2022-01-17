港聞

港聞二

工聯會提立會開局目標 倡今屆政府完成23條立法

【明報專訊】工聯會昨日（16日）召開記者會，提出立法會開局十大目標，包括盡快實現「清零」和通關，要求政府在今屆任內就《基本法》23條立法，加快落實強積金對冲和設立減貧目標等，又建議政府派發1萬元消費券刺激經濟。被問到特首參選人是否要認同工聯會的目標，立法會議員麥美娟稱冀下任特首不單同意和支持工聯會的十大目標，亦要聆聽勞工和基層聲音。

對於房屋問題，工聯會會長吳秋北促請政府盡快達至「3年上樓」承諾，以及分隔私樓和資助房屋市場，日後所有公營資助房屋均不容許補地價和在私人市場出售，實現「房住不炒」。工聯會又爭取在本屆政府任內通過《基本法》23條立法，惟特首林鄭月娥上周稱比較困難。吳秋北回應指林太的說法有客觀根據，但希望政府會在今屆任內起動立法工作。

立法會議員鄧家彪表示，現時政府沒有制定明確減貧目標，每年發表貧窮報告不夠進取，建議當局改變扶貧策略，訂立稅後和福利轉移後的堅尼系數目標，例如初步目標為削減0.15。

劉國勳倡合併諮詢 加快生地變熟

另外，民建聯立法會議員劉國勳昨提出6項建議加快土地開發程序，包括：政府應主動統籌土地發展項目，每隔數年主動檢視土地用途；針對北部都會區收地劃一提供「甲區」賠償率等。劉指出，現時土地開發程序繁複，減少重複程序加快審批，合併重複公眾諮詢，同步進行多項發展相關條例，如《環境影響評估條例》、《道路（工程、使用及補償條例）》等相關條例等。就檢討城規會職能及條例，他提出劃一公私營用地向城規會申請制定法定圖則的流程，私人用地申請毋須再經「修訂」及「核准」兩輪程序，改為經政府部門初步審視後，直接制定圖則。

劉國勳稱，如政府採納上述建議，將生地變熟地的程序可由現時8至10年，加快到3至5年，土地發展程序可加快5年。他又表示，北部都會區發展將可加快至10年完成，15年後已可成熟運作，較政府原本預計的20年大幅提早。

相關字詞﹕吳秋北 北部都會區 劉國勳 鄧家彪 工聯會

上 / 下一篇新聞

寵物店員工疑染Delta 或涉隱形鏈 料與Omicron個案無關 梁子超估「走漏」輸入個案傳播
寵物店員工疑染Delta 或涉隱形鏈 料與Omicron個案無關 梁子超估「走漏」輸入個案傳播
油麻地檢疫酒店6人染疫 疑交叉傳播
油麻地檢疫酒店6人染疫 疑交叉傳播
陳肇始：不想市民7天後失望 延長措施兩周盼「清零」
陳肇始：不想市民7天後失望 延長措施兩周盼「清零」
5歲女坐電動車貨斗墮地亡 外公載返家出事 警查疏忽照顧
5歲女坐電動車貨斗墮地亡 外公載返家出事 警查疏忽照顧
女子倒斃東堤小築 頸疑有傷男友帶署
女子倒斃東堤小築 頸疑有傷男友帶署
騙徒伙銀行經理挪戶口1400萬 警拘5人
騙徒伙銀行經理挪戶口1400萬 警拘5人
警署附近20人群毆 駕車互撞 7人被捕
警署附近20人群毆 駕車互撞 7人被捕
粉嶺公路賽車案 再扣兩「林寶」
粉嶺公路賽車案 再扣兩「林寶」
國泰料盡奪港龍46航線航權 港航落空 學者：只批大公司對行業不健康
國泰料盡奪港龍46航線航權 港航落空 學者：只批大公司對行業不健康
已召開首次牌照聆訊 大灣區航空冀年初啟航
已召開首次牌照聆訊 大灣區航空冀年初啟航
勞處去年錄百萬空缺 按年增55%
勞處去年錄百萬空缺 按年增55%
研歐盟內地「零工」保障
研歐盟內地「零工」保障
社協促設基金 發放失業者八成工資
社協促設基金 發放失業者八成工資
工人疑踏機油跣腳墮斃
工人疑踏機油跣腳墮斃
陳茂波引述反對意見：再派消費券作用有限
陳茂波引述反對意見：再派消費券作用有限
起動九東 商廈樓面增七成 議員：無交通配套拖後腿
起動九東 商廈樓面增七成 議員：無交通配套拖後腿
大灣區GBA專題：廣佛同城3.0 爭當灣區龍頭 從民間自發到官方「戰略共謀」 專家：應對深圳「環伶仃」
大灣區GBA專題：廣佛同城3.0 爭當灣區龍頭 從民間自發到官方「戰略共謀」 專家：應對深圳「環伶仃」
大灣區GBA專題：廣州清遠亦推一體化 城鄉差距大幫扶味濃
大灣區GBA專題：廣州清遠亦推一體化 城鄉差距大幫扶味濃
大灣區GBA專題：話你知．同城化淡化區域界線 不改行政獨立
大灣區GBA專題：話你知．同城化淡化區域界線 不改行政獨立
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
已退休測試者：使用後或重投工作
已退休測試者：使用後或重投工作
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】嘆中大陌生 蔡子提前年底退休 民女被搬學生會解散最感傷
【Emily】嘆中大陌生 蔡子提前年底退休 民女被搬學生會解散最感傷
【Emily】中國會「疫」市推$128外賣套餐 主菜10選1有燒鵝 包甜品飲品
【Emily】中國會「疫」市推$128外賣套餐 主菜10選1有燒鵝 包甜品飲品
【Emily】會計界黃俊碩 議會醫療輔助隊兩兼顧
【Emily】會計界黃俊碩 議會醫療輔助隊兩兼顧
【Emily】林鄭賀家朗奪冠 順便宣傳改組建議
【Emily】林鄭賀家朗奪冠 順便宣傳改組建議
【Emily】新民黨劉聖雪 助警拍防騙案片
【Emily】新民黨劉聖雪 助警拍防騙案片
【Emily】南區前區議員經營 「萬事多」生意差關實體店
【Emily】南區前區議員經營 「萬事多」生意差關實體店