港聞

港聞二

陳茂波引述反對意見：再派消費券作用有限

【明報專訊】新一份《財政預算案》將於下月23日發表，財政司長陳茂波昨日於網誌表示，留意到不少人建議繼續派發電子消費券，但同時亦有人反對，認為所涉金額龐大，運用公共資源應更具針對性，且疫情下市民減少外出消費，令消費券作用有限。他又說，不同人對解決問題的進路可以非常不同，很多時候未必能達到一致共識，只能多解說，尋求大多數市民支持的同時也希望持不同意見者能理解。

指港須保留財政實力應付未知

陳茂波表示，疫情持續反覆帶來不確定，對整體經濟、社會和民生帶來壓力，特區政府力求善用公共資源，在疫情下為市民紓困、為中小企提供支持，但國際政治經濟格局複雜多變，香港有必要恪守審慎理財、應使則使的原則，保留一定的財政實力，以確保金融穩定，應付已知和未知的情况和需要。

針對紓困措施，陳茂波稱一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，便容易因「差異待遇」而引起反彈；若做到「普遍受惠」，或會被視為對弱勢群體的關懷不足。他說，諮詢過程中，不同持份者提出各自的建議，需要獲得政策支持，或突破執行上的限制才有機會推行，他會將建議帶回相關的政策局考慮，希望達至「政策可行、資源跟上」。

另外，特首林鄭月娥上周交代改組政策局細節。勞福局長羅致光昨以「人力發展、扶貧和退休保障政策統整」為題發表網誌，表示重組政府架構的重點，是盡量集中政策核心於單一政策局。他解釋，目前不同的政策分散於各政策局與部門，舉例扶貧由勞福局、民政事務局、創新及科技局等多個部門負責。

羅致光：改組政策局須看社會轉變

稱屬未來數月聽取意見方向

針對扶貧政策，現時扶貧委員會由政務司長擔任主席，羅表示，下屆政府是否延續委員會工作、主席是否由政務司長擔任、是否將扶貧政策交由勞福局負責統籌，有待下任特首決定。他表示，考慮如何重組架構時最重要看今天及未來社會的轉變與需要，這是未來數月聽取立法會及社會意見的方向。

相關字詞﹕羅致光 特首林鄭月娥 財政司長陳茂波 財政預算案

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