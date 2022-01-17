社協促設基金 發放失業者八成工資

倡設「及時津貼」援未合資格申津貼者

30多歲的Owen在全為食肆的商廈當日薪夜更保安，晚市禁堂食後被迫停工，今個月只4日有工開，收入僅夠交單身人士宿舍1200多元租金。他形容自己「躺着也中槍」，而本輪防疫抗疫基金未涵蓋保安業，且依舊只有老闆獲津貼，僱員不直接受惠，批評「政府抄功課抄了4次，一次都無改過」，認為若政府難逐個行業資助，應一次過向所有失業及開工不足者派錢。

社協副主任施麗珊表示，政府延長晚市禁堂食、關閉表列處所等至大年初三，但事實上「不知幾時又再停」，長遠而言應設立為期6個月、上限1.6萬元的「失業及就業困難援助基金」，失業者可獲原有工資八成的現金津貼，開工不足津貼則應為原工資與現時工資差額的八成。

施又稱，明白設立基金需時，故可透過注資「公益金及時雨抗疫基金」，以設立「及時抗疫津貼」，即時支援未有申請政府津貼、但亦有經濟需要的人。她稱該基金審批快，津貼金額按家庭成員數目而定，只需一至兩周市民便可獲發2000至1萬元不等，現行計劃下市民每次申請須隔至少半年，若政府注資，基金便可開放予市民再申請，同時提高資助額。