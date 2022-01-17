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勞處去年錄百萬空缺 按年增55%

【明報專訊】去年疫情回穩，勞工處錄得逾百萬個私營機構職位空缺，按年增55%，當中包括不少疫下新興行業如口罩廠、消毒相關工作。然而社區爆發Omicron變種新冠病毒疫情，港府再收緊社交距離措施，就業前景再現暗湧。對於失業率及職位空缺展望，勞工處長孫玉菡受訪表示，疫情多少都會帶來影響，希望憑着收緊社交距離措施，很快會控制疫情並盡快回復正常，形容長痛不如短痛。

勞工處去年錄得106萬個私營機構職位空缺，較前年約68.6萬個增加55%，8月起每月空缺大致回復疫情前水平。勞工處助理處長（就業事務）許柏坤表示，勞工處去年接觸新興行業或疫下有招聘需要的行業，如清潔消毒工作、口罩廠、電子支付公司，蒐羅更多空缺紓緩失業。勞工處除提供免費就業服務，去年亦舉辦了197個專題式招聘會，按年增140%。

Omicron影響職位增長

勞工處長：冀藉社交距離措施盡快復常

被問對失業率展望、近日收緊社交距離措施會否帶來不確定性，勞工處長孫玉菡表示去年初失業率達7.2%，之後降至4.1%，主要因本地能更好控制疫情，他說無法預測本月職位空缺，疫情多少都會有影響，但冀透過社交距離措施，很快控制疫情；又提到新一波疫情爆發前，飲食、服務及建築業人力需求很大。

至於移民潮有否影響勞動市場、會否調查行業情况，孫玉菡形容香港勞動市場「動態」，但疫下難通關，人員流動與以往不同，「很難在這刻將某一因素，將它客觀科學地勾勒出來，然後賦予定性」。收集數據方面，他說政府經濟顧問及統計處「會幫手看」，勞工處亦會密切留意及定必關心，尤其勞動市場轉變。

另外，僱員再培訓局2019年10月起推出5期「特別．愛增值」計劃協助失業或開工不足者提升技能，重投職場，首4期約13萬人次完成課程；另為青年人及年滿50歲者推出課程如「後50．實習生計劃」。

職工盟解散培訓中心停運

再訓局稱有序順利過渡

職工盟去年解散後培訓中心停運。僱員再培訓局行政總監吳國強形容有秩序地順利過渡，8000個輪候者可報讀其他機構課程，大部分就業服務已完成跟進，小部分交4間機構協助。他說去年12月1日與職工盟終止培訓合作，冀盡量陸續補充培訓空缺，職工盟部分培訓中心轉予其他機構。至於職工盟獨家課程如少數族裔建築業及維修輪椅，當局正招標及物色機構承接。

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