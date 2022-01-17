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已召開首次牌照聆訊 大灣區航空冀年初啟航

【明報專訊】內地富豪黃楚標牽頭成立的大灣區航空，去年10月獲民航處批出航空營運人許可證（AOC），可提供包機服務，其空運牌照則仍在審批，取得該牌照後方可營運民航客貨機。據了解，空運牌照局上月已就大灣區航空的申請召開首次聆訊，期望可於今年初批出牌照並開始營運。大灣區航空回覆，表示仍在申請牌照當中；牌照局則稱正按規例處理有關申請。

未符資格申請港龍航權

運房局長陳帆前年在立法會回應港龍航權分配時，被問及大灣區航空可否申請港龍航權，他當時回應稱要合乎資格申請港龍航權，必須取得兩個牌照，包括向民航處取得航空營運證明書，以及向空運牌照局取得營運牌照，在符合基本條件下，才被視為合資格申請航權，即現時大灣區航空未達申請港龍航權資格。

空運牌照局回覆本報查詢時亦表示，正按照《空運（航空服務牌照）規例》及其他相關法例處理大灣區航空的牌照申請，如有決定，牌照局會根據法例在憲報公布，現時對有關申請並無補充。該局強調港龍交還牌照一事，與牌照局處理大灣區航空的牌照申請沒有任何關係。

申104航線 包括內地東南亞地區

根據大灣區航空網頁，該公司目前仍在牌照申請階段，同時亦申請104條航線，包括內地、北亞和東南亞地區，該公司計劃在年初開始營運新加坡、曼谷及布吉島航線，但要視乎牌照及航權批核狀况和疫情而定。

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