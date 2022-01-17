國泰料盡奪港龍46航線航權 港航落空 學者：只批大公司對行業不健康

明報記者 何瑞芬 陳詠欣

運房局回覆本報查詢時確認，已對港龍航權分配作安排，惟有關航權及其分配具體情况，由於涉及政府與政府之間的機密內容以及商業敏感資料，不能向第三方披露詳情。該局表示，審批時會考慮一系列因素，包括鼓勵良性競爭、維持香港作為國際航空樞紐的地位、促進香港航空業的整體發展等。

運房局拒公開分配情况

港龍前年10月停運後，其交還的46條航線引起本地航空公司爭奪，國泰表明與旗下香港快運將申辦港龍原有航線，港航亦有意加入競爭。消息稱，港航雖有向當局申請少數港龍航權，大部分為其原有航線，惟最終全數申請失敗。運房局長陳帆早前表示去信邀請本地5間航空公司申請港龍航權，包括國泰、快運、港航，及兩間貨運航空公司香港貨運航空及華民航空，上述公司全屬國泰或港航旗下，正籌辦的大灣區航空則因仍在牌照申請階段而未符資格（見另稿）。

國泰航空回覆本報查詢時未有承認或否認是否全數承辦港龍航線，表示航權分配由政府安排，着本報向當局查詢。國泰旗下的快運則表示會因應市場需要及公司策略制定拓展航線策略，並會適時對外公布。

國泰「快運」陸續開辦港龍原有航點

翻查資料，國泰及快運過去一年陸續開辦港龍原有航點（見圖），其中港龍最主要的內地路線，中國民航局已宣布批出15條予國泰，包括南京、重慶、武漢及西安等重要城市，該些城市全是港龍原有航點，國泰去年中再獲中國民航局批出港龍最重要航點之一的上海虹橋。

除內地外，國泰亦重新經營飛往台灣高雄、馬來西亞吉隆坡、越南河內等航點；快運則於去年8月正式營辦來往香港至台北及高雄的航班，均屬港龍原來航點。

學者倡特定比例時段分新公司

中大航空政策研究中心副主任袁志樂表示，國泰全取港龍航權對港航競爭力不會有太大影響，即使港龍仍然運作，港航亦相對較弱勢；又認為新成立的大灣區航空定位與快運較接近，要視乎國泰及快運之間如何分配航權，但即使同一地點航線已有航空公司營運，亦不影響大灣區航空申請航線。他認為政府日後分配航權時，除公司持續經營航線的能力外，亦要考慮整體航空業的健康發展，若只分配予規模最大的航空公司，其他或新加入公司完全取不到，對行業發展並不健康，建議仿效歐美國家，將特定比例的航線時段優先分配予新營運的航空公司。

他又表示，來往上海、北京及台北以往是港龍最賺錢航線，國泰過往只營運上海浦東，接手較近市區的上海虹橋將有助吸納商務客，不過疫情下國泰內地航線及班次大減，相信取得港龍航權主要可在疫情後，中長期鞏固其航空樞紐的角色。

田北辰：與防疫兩回事但觀感差

國泰近日屢被批評造成防疫缺口，實政圓桌立法會議員田北辰認為，國泰防疫疏忽與批出航權與否雖是兩件事，但認同觀感較差。他說按機制政府有權不公開審批結果及理由，惟批出航線並非敏感資訊，認為要到航空公司開設新航線公眾才得悉結果的做法較怪，「又唔講點解要給A而不給B，怪怪的，遲早人人都知，早講好過遲講」。