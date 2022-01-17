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港聞二

騙徒伙銀行經理挪戶口1400萬 警拘5人

【明報專訊】警方搗破一宗罕見串謀詐騙案。有詐騙集團聯同銀行經理，訛稱事主銀行戶口涉犯罪活動被凍結，其後戶口約1400萬元資金被轉移。警方接獲事主報案後展開調查，於事主與集團主腦交收勒索100萬元戶口解凍費時採取拘捕行動，並及時制止資金被轉移至詐騙集團的傀儡戶口。

被捕4男1女，年齡由31至60歲，包括49歲男主腦、銀行經理及傀儡戶口持有人等，其中兩人有黑社會背景，他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書被帶署扣查。

訛稱凍結事主犯罪戶口 索100萬解凍費

灣仔警區刑事支援隊主管督察黎焯楓表示，警方去年12月接獲一名女子報案，稱早前透過內地中介收購一間本地公司，並接手銀行戶口設立業務，事主利用戶口收取1400萬元款項，及後接獲一名銀行經理通知，稱戶口涉犯罪活動遭凍結，要求事主提供文件及自行聯絡中介公司。之後發現戶口資金在未得同意下被轉移，遂報警求助。

警方接手跟進案件，立即截停被轉移資金，並發現事主收購公司後未有即時轉名，令騙徒有機可乘。集團主腦之後再向事主勒索100萬元，訛稱可為事主的1400萬元解凍。警方趁事主與主腦於上周五（14日）見面交收「贖金」時將他拘捕。行動檢獲與案有關的支票、收款單據及註冊公司文件等，並發現傀儡戶口持有人曾製造虛假貨單，意圖瞞騙銀行轉帳不涉洗黑錢。

警方強調本案非單純詐騙或洗黑錢案，相信有人利用他人對開戶或對香港法例不熟識，伙同濫用職權的銀行職員，致事主幾乎蒙受逾千萬元損失，提醒市民設立業務時，應與信譽良好的公司合作。

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