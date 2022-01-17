女子倒斃東堤小築 頸疑有傷男友帶署

據了解，54歲女子姓黃，被發現時昏迷倒卧牀上，頭貼近大門位置，由接報到場的救護員證實已返魂乏術；43歲姓李的男友則留在現場協助警方調查。據悉，兩人相識約9年，同居於大埔富亨邨。兩人上周五（14日）入住長洲東堤小築度假屋，至翌日再多付一天房租續住。據了解，女友於事發前的凌晨先行睡覺，男友曾外出，其後返回度假屋洗澡，其間聽到女友大叫一聲，男友檢查其情况後並沒發現異樣，遂繼續睡覺，惟至昨早揭發她倒卧牀上昏迷，遂報警求助。

男友曾聞伴侶大叫 或隱疾病發亡

事發於昨早7時許，警方接獲李男報案，稱其女友在度假屋昏迷，由救護員到場證實不治。警方調查期間，發現女子的頸部疑似有傷痕，隨即封鎖現場，將李帶到警署錄取口供。據了解，度假屋沒有凌亂或糾纏痕迹。案件交由水警總區重案組跟進。

重案組探員在度假屋檢走一批證物，包括牀單被鋪，探員亦在單位及門外拍照存檔。涉事男子昨晚被探員黑布蒙頭由長洲警署帶上水警輪，再帶至西灣河水警基地的重案組總部錄取口供。女子遺體其後由仵工舁送殮房。據了解，女子頸部發現的傷痕並非致命原因，不排除事件涉及隱疾病發。警方暫列謀殺案處理，女子真正死因仍有待剖驗確定。