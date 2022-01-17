5歲女坐電動車貨斗墮地亡 外公載返家出事 警查疏忽照顧

事發長洲 涉事電動車上斜代步

事發於昨午12時許，56歲姓梁的外公駕駛電動三輪車至大貴灣新村的樓梯口停車，外孫女下車時疑失足墮下昏迷，外公報警求助。意外後，5歲女童頭部嚴重受傷昏迷，送往長洲醫院急症室治理，惟搶救後證實傷重不治。三輪車停泊的長貴路路邊遺留一灘血迹，警方事後在現場蒐證，經初步調查相信女童疑從電動三輪車的車斗墮下，案件暫列對所看管兒童或少年人虐待或忽略，交由長洲分區人員跟進，暫未有人被捕。

居民黃先生表示，涉事家庭姓梁，為長洲原居民，全屋約8至9人同住，三代同堂，約6至7年前搬到大貴灣新村近山頂的村屋，梁家為方便出入及搬運日常用品，約在1年前購買一輛連貨斗電動三輪車，方便從長洲中心地區購物後將貨運回村屋；相信當時由外公駕駛三輪車載同外孫女，將凍肉、白米等糧食及日用品運至返回村屋的長樓梯交界，疑女童下車時失足由貨斗墮地，受傷昏迷，對意外中的女童不幸離世感唏噓。街坊又稱，該三輪車平日停泊於樓梯口前方的路邊，並不是經常使用。

記者於意外後到場採訪，經由長貴路可抵達大貴灣新村，部分村屋需經由樓梯接駁始可抵達，而涉事女童寓所則在山上較高位置，需步行約1分鐘梯級始可至寓所，樓梯旁邊亦架設類似路軌的支架，有一台燃油發動機連接一個平台，相信用作將重物由路口運至村屋旁。據了解，涉事三輪車前方為駕駛者座位，後方有一個約半米乘1米的貨斗，貨斗離地約1米高，懷疑車輛沒有取得行駛許可證。

貨斗離地1米 疑無行駛許可

長洲因道路狹窄，行駛救護車及消防車的車型亦相對較細，島上亦有取得行駛許可證的拖拉機或三輪車行駛。根據《道路交通（鄉村車輛）規例》（第 374N章）已就鄉村車輛的檢驗、裝備及使用作出規管。運輸署可向鄉村車輛的車主發出授權在道路上駕駛或使用該車輛的鄉村車輛許可證。