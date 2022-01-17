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陳肇始：不想市民7天後失望 延長措施兩周盼「清零」

【明報專訊】新冠病毒疫情持續，政府延長防疫措施兩周，至2月3日大年初三，食衛局長陳肇始表示不想市民7天後失望，故一次過延長14天，並舉出多項指標，包括病毒即時繁殖率、確診個案數字及源頭不明個案等，若顯示疫情改善，便可考慮逐步放寬措施。至於擴展「疫苗氣泡」後爆疫是否毋須收緊措施，她說要視乎疫情，並相信日後機組人員返港均須檢疫。

列多項放寬措施指標

陳肇始昨出席無綫電視《講清講楚》，被問到為何不延長措施7天後再檢視，她解釋現時疫情未完全受控，現階段希望盡最大努力截斷傳播鏈，不想市民7天後失望，形容過往防疫措施「收收放放」，社會需更長時間恢復正常，故望延長措施達至個案「清零」，爭取條件與內地免檢疫通關。

政府日前稱疫情要「明顯逆轉」才考慮放寬措施，社會關注如何決定放寬，陳昨列舉多項指標，例如本地病毒即時繁殖率、確診個案數目、有否源頭不明個案不斷出現、整體追蹤情况、有否垂直傳播及污水監測等。她說整體原則是情况「一定要好過𠵱家」，若多項指標反映疫情改善，如個案持續下降、本地傳播鏈已截斷，有信心疫情不會反彈，才會考慮逐步放寬措施。

研針卡App需否樣貌對照

港府計劃農曆年後擴展疫苗氣泡措施，被問到擴展後若再有疫情，表列處所是否仍要即時關閉，陳肇始說疫苗有效保護市民，故接種率是關鍵之一，惟仍要考慮整體疫情決定。她又表示，政府資訊科技總監辦公室正研究新程式（App），以便處所營運者檢查市民接種紀錄，相信將研究是否須顯示人名及樣貌等資料。

料機組人員返港須檢疫

今次疫情源於國泰有貨機機組人員違反免檢疫要求，陳稱需平衡整體經濟生活和市民需要，但為確保風險可控，相信未來機組人員抵港後要檢疫一段時間，具體檢疫期則要視乎情况。

近日多處社區檢測中心大排長龍，陳表示今次因應變異病毒株Omicron傳播速度快，所有措施都要加快，因此具挑戰性，當局會汲取經驗，並已與多間大學聯絡，有需要時或要醫科生及護理學生協助抗疫。

（新冠疫情）

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