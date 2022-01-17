油麻地檢疫酒店6人染疫 疑交叉傳播

鄰房住客延長檢疫

43歲女子（第13,045宗）上月20日從巴基斯坦抵港，與另一小童於海景絲麗酒店12樓1206號房檢疫，其間多次檢測均呈陰性，本月10日返回深水埗大坑東邨東滿樓居所，14日檢測呈初陽，同住酒店小童及其餘家人須檢疫；酒店同層1205號房71歲男住客本月6日檢測呈陽性（第12,891宗），同行的48歲男子（第12,981宗）其後同染疫。

另外，同一酒店4樓413號房兩住客同樣染疫（第12,893和12,895宗）；另一個案（第12,994宗）入住同層相鄰的414號房，本月10日檢測同樣呈陽性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，全基因組測序顯示，4樓3名患者基因排序非常相似，懷疑有傳播，故到場視察。

指房間換氣量未達標

袁國勇：疑開門30秒傳出走廊

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇視察後表示，認為兩層房間出現交叉傳播。他說經煙霧測試發現，空氣可從1205號房傳至1206號房，4樓情况一樣，雖然走廊有空氣清新機，但房間沒有。袁說根據閉路電視，其中一間房住客開門取物資，30秒後另一間房開門，疑若住客染疫，每次開門可將病毒放出走廊，藉空氣飄移至另一間房。

袁又表示，因應酒店出現傳播，涉事房間的左右三間房，以及對面房間的左右三間房，相關住客須延長檢疫期14天。他說機電工程署檢查發現，部分房間未去到每小時換氣6次標準，故酒店須調校鮮風系統，同時走廊的空氣清新機可進入自動模式，可能會自動關閉，已提醒酒店改變模式不停消毒，而酒店今天起將在房間加裝空氣清新機。

政府早前宣布，今天起海景絲麗酒店將用作密切接觸者檢疫酒店。袁國勇表示，個案顯示Omicron空氣傳播力強，勿掉以輕心，提醒酒店及機場員工一定要用較貼面的口罩，或在外科口罩外戴布口罩，減低感染風險；又說酒店措施不錯，渠管無問題，而員工過去半年已戴較貼面口罩，改善空氣流通後問題不大，可繼續用作檢疫。

（新冠疫情）