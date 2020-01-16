寵物店員工疑染Delta 或涉隱形鏈 料與Omicron個案無關 梁子超估「走漏」輸入個案傳播

曾赴油麻地海底撈 職員食客檢測

本港昨新增11宗新冠病毒陽性個案，初步陽性個案少於10宗，包括一宗源頭不明個案。該23歲女子住香港仔東勝道2至4號，1月11日流鼻水、喉嚨痛和咳嗽，無求醫，1月15日在香港仔門診留深喉唾液樣本呈初陽並帶L452R變異病毒株、疑涉Delta，其Ct值約21，已打兩針科興。香港仔東勝道2至4號昨晚7時起封區檢測。

23歲女子於銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任售貨員，負責清潔寵物籠、餵飼兔子、倉鼠和龍貓，最後上班日為1月15日。她上班期間會買早餐及下午茶外賣回店進食，晚餐多在家吃或買外賣，1月11日發病前曾到多間食肆，包括1月3日到西環卑路乍街金玥餐廳及阿一豬扒酸辣米綫；1月5日與4名友人到油麻地海底撈火鍋店；1月10日與1名友人到灣仔軒尼詩道睿景酒店住一晚，其間曾叫外賣，並沒有使用酒店設施。與女子共膳的朋友、同事和家人，共少於10名密切接觸者須送檢疫，至於海底撈職員及與女子同時段進食的食客，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱該處未爆發，只須檢測。

張竹君：調查寵物來源

許樹昌籲勿亂測寵物傳染風險

張竹君又表示，衛生署會調查該女子染疫所有可能性，包括是否寵物店內寵物傳人，當局會調查寵物來源，但暫毋須檢疫；又稱需待女子病毒基因分析結果，而個案有一定傳播風險，因其發病後數日才驗出初陽。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時首要工作是為該患者作基因排序，先了解清楚傳播源頭。雖然女子發病後數日才檢測，但許認為香港人習慣於室內及公共地方戴口罩，已有效減低爆發風險。至於寵物傳染風險，許說漁護署一般會為寵物檢測，未有結果前不應胡亂猜測。

foodpanda外賣員列復陽個案

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，本港已有一段時間未曾出現Delta，認為該患者較大可能是被早前「走漏」的輸入個案傳染，可做全基因測序，了解她與以往個案是否脗合再作追蹤，料中間或涉二代傳播。

至於本港同時有Omicron及Delta傳播，會否增加出現海外混合變種「Deltacron」的風險，許認為不大可能，梁亦說兩款病毒株已在多地流行一段時間，已有一定人口對其免疫，相信影響不大。

昨確診個案中，包括早前初陽的40歲女機艙清潔員（第13,041宗），衛生署稱其病毒基因排序與早前輸入個案幾乎一樣，與早前確診的客機機艙清潔員無關（第12,908宗）。至於早前多次檢測呈陰性的巴基斯坦裔foodpanda外賣員，衛生署稱至昨日最新檢測仍呈陰性，故屬復陽個案，其緊密接觸者可解除檢疫。

另外，衛生署今起將在檢疫中心作特別離營安排，檢疫期滿14天的本地個案密切接觸者，若病毒檢測陰性，可獲安排離開，其後不設外出限制，但須監察身體狀况及避免參與社交活動，並於最後接觸陽性個案後的第19天到社區檢測中心檢測。

明報記者

（新冠疫情）

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