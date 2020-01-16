開發AR互動遊戲書 曾輟學×高材生 合辦社企助SEN童

明報記者 孫澤芳

閱歷迥異 創業比賽擦火花

訪問在數碼港進行，Zero笑言是重遊舊地，「2014年參加數碼港舉辦嘅創業訓練營，第一日就喺巴士坐佢（Ernest) 隔離，之後同組又同房，所以我成日都笑『我哋第一晚就一齊㗎啦！』」 二人老友鬼鬼，成長背景卻如兩條平行線——Zero中四輟學，19歲重返校園讀IVE遊戲軟件開發文憑，25歲畢業；Ernest則可謂高材生，大學畢業後到瑞典的跨國企業做行政管理，惜工作欠成就感，「（想）做有impact（影響力）的事」而回流。因創業比賽結緣後，Zero看中AR及VR（虛擬實境）技術的發展潛力，二人最終成立社企AESIR。

Ernest受義工經驗啟發，得知本港SEN訓練模式缺乏系統，故AESIR專門助SEN學術研究作知識轉移，將訓練內容轉化成AR遊戲，手機鏡頭對準書中圖像，會出現聲音導航及3D動畫，對SEN學生來說艱深難明的概念，在遊戲中可形象化成視覺語言，Zero說：「玩完就等於做完訓練，成件事易入口咗。」

透視廁所門 自閉童學懂如廁自理

AESIR在2017年推出全港首本AR幼兒教材《快樂王國》，協助小朋友認識抽象情緒，其後又研發互動動畫教自閉症兒童生活技巧。Ernest對後者印象尤深，「教去廁所好難，因為日常生活只觀察到門前事，老師往往教到閂埋門就唔識教，因門後步驟好尷尬」。Zero想到將廁所掩門透視化，有特殊學校向他們反映，「有學生全靠AR先明白閂門後會發生咩事，慢慢學識由脫衣到冲廁一步步自理」。

研遊戲初步篩查SEN 助家長跟進

AESIR未來會換至家長角度，研發遊戲做初步SEN篩查，系統會分析小朋友在遊戲中的邏輯思維表現，令家長在等待正式評估期間也可跟進子女情况。