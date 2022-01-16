儲假為赴戰地救援 公院醫生奪人道獎

香港紅十字會昨公布「香港人道年獎2021」，Shannon是6名得獎者之一，她在2016及2019年到南蘇丹及也門執行救援任務，也門一名13歲男孩令她反思在戰區拯救生命的意義。

兩救也門童終逝 迷惘戰地醫生意義

男孩在戰爭失去父母，獨自照顧4名弟妹，Shannon首次見他只需簡單為他手臂縫針，及後男孩誤踩地雷需做膝上截肢手術，她稱下刀那刻非常難受，「一路做一路問自己，佢切咗隻腳之後人生點過？呢度周圍都係石碎，地下經常被炸開洞，佢仲生唔生存到？」

悟最重要讓傷者感獲重視

她記得男孩截肢初時曾摸着左腳空位默默流淚，但為照顧弟妹，傷口未拆線就出院，「當時我哋不停叫佢，你可以就返來覆診啦，我哋幫你裝義肢，點知下一次見佢，已經係急症室嘅牀上面」，男孩的心口及腹部中槍，送院時奄奄一息，迷糊中認得Shannon，向她說了句「我返來覆診啦」便昏迷，不久離世。

每天在炮火聲中做手術，Shannon雖心痛但未哭過，直至男孩離世，她開始質疑人道救援意義：「原來救咗佢，佢又會返番嚟，總有一次會好似呢個小朋友咁（受傷離世），只要政局不變戰爭繼續，可以做的事只是很渺小」。惟冷靜過後明白，人道救援目標並非能否救活傷者，更重要是讓傷者臨終前感受有人曾向他伸出援手，「至少要讓他們感受到，我的生命曾經被重視過，我都至少希望佢記得，有個傻婆曾經為佢喊咗一晚」。

其餘5名得獎者包括參與天災人道救援工作的洪磯正醫生、全港首位女性法醫人類學家李衍蒨、成立「希望種子籃球亞洲」義教基層學生籃球的體育教師梁國成、關注流產胎安置問題的「小BB安息關注組」創辦人謝美兒，以及推動免費兒童眼科檢查的眼科醫生任卓昇。

明報記者