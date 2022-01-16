破兩跨境販毒檢7000萬貨 拘3人最小16歲

燕麥片藏大麻花 兩月兩宗

海關港口及海域科去年12月31日在葵涌海關大樓驗貨場，透過風險評估查驗一批加拿大海運抵港1160箱報稱即食燕麥片的貨物，在其中100箱內共檢獲110公斤大麻花，市值約2250萬元。

海關毒品調查科接手調查，上周四採取行動，分別在元朗及上水拘捕兩名涉案本地男子，分別為一名16歲無業少年及34歲貨車司機，兩人正被扣留調查。被捕少年當時負責收貨，海關正調查其在販毒集團角色。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘相信，臨近農曆新年前毒販大量囤積毒品以供應本地市場。而海關上月6日亦破獲一宗由加拿大海運到港即食燕麥片的貨物，緝獲153公斤大麻花，市值3200萬元。海關正調查兩案有否關聯。

另外，海關上周一在機場查驗一批來自墨西哥報稱太陽能板的貨物，在其中兩組太陽能板內檢獲63公斤冰毒，市值約4700萬元。海關毒品調查科接手調查，翌日在粉嶺拘捕一名36歲物流公司女負責人。

海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟表示，今次破獲該案是根據風險評估指標，發現該批貨物由墨西哥一間物流公司直接寄到本港一間物流公司，而該墨西哥物流公司過去一年並無貨物寄港。林稱案件手法以往亦曾出現，疑犯意圖隱藏真正寄貨人身分，逃避海關揀選貨物查驗。

隔3月再破太陽能板藏冰毒

海關又發現，案件與去年一宗同樣由墨西哥入口太陽能板內藏有180公斤冰毒案件手法相似，包括貨運路線及報稱運載貨物，海關遂揀選該批貨品進一步調查。海關相信販毒集團在3個月後以同樣手法運毒，試圖蒙混過關。

海關呼籲物流界從業者提高警覺，當接受陌生或可疑客戶託運貨物，應適當核查，如發現有可疑販毒活動，應即通知海關免受牽連。海關強調一直透過風險管理及情報交流打擊國際販毒活動，不會被販毒集團有機可乘。