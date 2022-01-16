容許世貿關裝置逾年 顧問促消防檢討機制

世貿中心P1至P5因有翻新工程，包括警報系統等部分消防裝置被關閉，其後被揭發該承辦商9至12月未有為關閉消防裝置向消防處續期。根據消防處通函第1/2021《因保養、檢查、改進或修理而需要關閉消防裝置》，關閉消防裝置需通知消防處，每14天需申請續期；受影響消防裝置應分段關閉，並盡快恢復正常。

消防：按情况定關閉期 不時檢討

本報向消防處查詢過去3年關閉樓宇消防裝置的申請宗數、關閉時期、多少申請被拒等，處方稱2019、20及21年分別收到10,208張、9326張及6593張因保養、檢查、改進或修理而需要關閉樓宇消防裝置的通知書。消防裝置關閉時間視乎相關工程實際情况，例如有關工程範圍、修理類別或工程複雜程度等，不能一概而論，處方並無備存有關消防裝置關閉期的統計資料。消防處強調，十分重視樓宇消防安全，並會不時檢討因保養、檢查、改進或修理而須關閉消防裝置的處理程序。

消防顧問梁錦得質疑，是否有必要長時間關閉世貿中心部分消防裝置。他說，世貿中心地下5層的工程龐大，不僅是「裝修」，猶如一個大型建築工地。

他指出，一般建築工地在樓宇建成時，如消防設施不足，不會獲批入伙紙。惟世貿中心情况較特別，地下5層正翻新，樓上仍有食肆營業及有寫字樓，不少人光顧及工作。梁稱，世貿中心地下5層長期關閉部分消防裝置，現場滅火設施明顯不足，猶如「將火爐擺喺下低」。

質疑濫用機制 倡拒批食肆牌

梁錦得批評有人「濫用機制」，隨意關閉消防裝置，大型工程中如某些樓層正翻新，只需局部關閉該樓層消防裝置，不應全部關閉。他認為，世貿中心樓上的食肆，消防亦有權因火警風險建議食環署拒絕批出食肆牌照，拒絕讓他們在商場翻新期間營業，以減少風險。商場管理公司及業主亦應檢討消防裝置是否足夠。

至於世貿中心有部分防煙門被楔開及損毁，消防未有執法，梁說做法可商榷。消防回應稱，由於有關火警危險已消除，不需發出「消除火警危險通知書」。