載潛水客遊艇燒到沉 15人獲救

涉事遊艇「Triton」長約22.7米，3層高，為潛水公司EX Diving所有，去年9月首航，可載60人，潛水每人收費600元，包午餐汽水，器材租用另計。EX Diving昨在facebook證實其遊艇遇上意外，無人受傷，呼籲如客人有器材損失，可聯絡該公司。現場消息稱，昨午4時許船員先發現船艙冒煙，用4支滅火筒救火不果，遂疏散客人上快艇，部分人欲取回潛水裝備，惟快艇無法容納。15人其後被水警救起，送往對面海水警基地後自行離開，有外籍男子離開時仍穿著潛水衣。

另一宗：充電器短路燒牀單 遊艇焚毁

另外，昨凌晨零時許，觀塘避風塘一艘遊艇船艙起火，火光熊熊，旁邊遊艇船員發現報警，並拉喉射水救火。消防輪接報趕至開喉灌救，約兩小時後將火救熄，遊艇船艙嚴重焚毁。消防初步調查發現一部手提電腦充電器短路，燒着牀單引起火警。

事發時遊艇上有一名49歲外籍男子，他為船主的朋友，及時逃生，並無受傷。