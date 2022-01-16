未有人表態選特首 葉劉：中央不想致撕裂

新民黨今屆立法會佔5席，其中葉劉淑儀和黎棟國先後擔任保安局長。葉太說，她與黎是立法會內最熟悉保安議題的議員，希望在《基本法》23條立法有所貢獻，她預料今屆政府未能在任期內完成立法，又形容上周三（12日）立法會首次大會「非常有秩序」。

今屆立法會有不少沒有黨派的「單頭議員」，問及有否計劃吸納他們入黨，葉太稱對此不心急，若吸納新人入黨，也不是為了增加新民黨在議會的票數，認為大家理念相同、合得來更重要，強調會多與獨立議員溝通。

稱林鄭改組政府有必要方向正確

對於特首林鄭月娥提出的政府改組方案，葉太認為有必要且方向正確，稱分拆運輸及房屋局等在議會早有共識。運房局擬分拆成「房屋局」及「運輸及物流局」，她說過往港府亦曾以「房屋局」專責房屋事務，認為可兼顧私人市場及加快公屋興建的工作。她不認同房屋局與發展局合併，認為發展局需為建屋及經濟發展覓地，並兼顧各工務部門，合併後會負荷過重。