有被告求情引卡繆「盼阻世界崩解」 官讚有深度

官建議辯方讀出全文

林官甫開庭表示，辯方呈上的所有求情信「無不當政治宣言」，若辯方律師想讀出部分內容，法庭會批准。辯方求情稱，9名被告品格良好，案發時不是暴動的領導者，冀法庭輕判。辯方提及各被告的個人背景和經歷，其中第六被告梁嘉星任職毛記葵涌的設計師，曾有海外獲獎的設計師在Instagram讚好他的作品。

有被告指前途盡毁 官：不至於

辯方又稱，第三被告江鏡棠原在私人公司擔任工程師，因本案停職至今，日後或無法繼續考取工程師牌照。林官隨即打斷陳辭，稱判監對被告影響不輕，「但不至於所謂『前途盡毁』，前途係難，有啲嘢做唔到」。林官強調，即使有案底仍可克服困難，例如有律師曾干犯刑事案，最終仍可執業，「唔係有案底就完全唔能夠向前行」。

辯方提到，第八被告鄧錦樂原在英國的大學修讀精算系，2019年畢業返港後捲入本案，是有思想、有學養的年輕人。林官聽畢表示，第八被告親撰的求情信「相當有深度」，建議辯方讀出全文，讓公眾了解其想法。

信中指出，第八被告自言家境不錯，負笈海外時遇上不同人和事，明白到香港是一塊福地，「有幸身而為香港人」，加上他在中學時期接觸「佔領運動交織的血、汗和淚」，有感要為下一代承擔責任。信中引述諾貝爾文學獎得主卡繆的名言：「或者每個世代內心都懷抱住改變世界的理想，我的世代知道這個世代是無法做到，而這個世代的任務或者更大，就是阻止這個世界的崩解。」被告稱被捕後思考更為正面，不但考取兩個精算專業資格，更獲心儀的公司聘用，期望出獄後展現浴火重生的姿態。

（反修例風暴）