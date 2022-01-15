內會提「遙距會議」決議案 議員關注技術問題

下周三倘通過 最快月底討論細節

上一屆立法會通過修訂《立法會權力及特權條例》，讓立法會可藉決議，在指明期間、緊急情况下召開遙距會議，若下周三（19日）通過決議案，有關遙距會議的安排細節，例如投票安排等，最快會在本月26日的大會上討論。

關注中信網絡不穩 是否只適用疫情

上一屆立法會已有委員會會議以視像形式舉行，民聯建陳克勤認為，過往舉行視像會議時，秘書處、工作人員等人都在立法會，大樓內人數未有減少，他認為，議員應盡可能返回議會開會，只在極端情况才遙距開會。廖長江則認為，今次決議的細則，包括投票安排等，需有足夠時間給議員研究。

議員辦公室設在中信大廈的陳曼琪關注，中信的無線網絡不穩定，有礙舉行視像會議，她認為必須先處理有關的技術問題。林哲玄問到，若受網絡影響，議員在視像會議期間只有聲音而沒有影像，立法會是否接受。新思維狄志遠認為，視像會議應只適用於疫情期間，其他情况應有其他考慮，又說不了解上一屆討論的問題是否已全部解決。

法律顧問：需訂明指明時間理由

內委會主席李慧琼在會上解釋，若周三通過有關決議案，並非立即啟動遙距開會，而是為準備有需要時可立即啟動。立法會法律顧問補充，決議需訂明一個指明時間及理由，可舉行遙距會議，法律顧問以目前的防疫規例為例，稱決議將訂明是針對2019年新型冠狀病毒。