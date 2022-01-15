議員促再派消費券 陳茂波：未必咁易 料去年經濟增長6.4% 今年赤字遠低估算

陳茂波又向議員簡報本港經濟，稱過去兩年經濟下行，政府採取力度甚大的逆周期財政措施，今個財政年度預算案的赤字為1016億元，若撇除發債、未來基金投資回報等回撥，今個財政年度預算案赤字高達1800億元，不過物業及股票印花稅收入比預期理想，他估計，今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。他又說，料去年全年經濟增長可望達到6.4%。

工聯會陳穎欣在會上表示，去年的電子消費券計劃帶動經濟，盼政府今年再派至少1萬元；民建聯顏汶羽則希望政府再派不少於5000元。實政圓桌田北辰表示，去年的消費券計劃取得「空前成功」，他建議今年派9000元，可分3期，認為政府最早可於3月推出計劃，「到時疫情一定受控，新特首亦已選出，賀下佢，你說多好？」

倘再派券 考慮邀請更多支付平台

陳茂波回應稱，「如果（消費券）作為防疫抗疫的其中一個選項，從各方面看，都未必咁容易」，他說是否再派消費券，未來會聆聽議員意見，並觀察疫情發展及影響、整體經濟情况等因素。陳表示，消費券計劃的成功需要多方配合，包括電子支付工具配合提供消費優惠等，若日後再推計劃，需考慮是否邀請更多支付平台加入及相應的準則。

去年《財政預算案》上調股票印花稅率，金融服務界議員李惟宏昨日關注，未來會否降低印花稅率。陳茂波表示，去年已充分考慮本港市場競爭力，不斷創新才是帶來商機的重要因素，稱印花稅率上調的時間短，表明暫時無意作出修改。

削NGO經常資助 狄志遠：向弱勢開刀

另外，政府將削減受資助非政府機構（NGO）的1%經常資助。社福界議員、新思維狄志遠形容是「向弱勢社群開刀」，做法不公道，建議政府另謀其他方法節省開支。陳茂波表示，本屆政府大幅增加社福經常開支，由653億元增至1057億元，稱本次削減資助無意針對社福界或基層市民，但政府目前面對財政困難，「大家一起出少少力」。