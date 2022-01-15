警駕3車夾擊可疑車拘3男 途人以為車禍報警

警方根據情報鎖定一個犯罪集團，昨凌晨3時許，刑事情報科探員在旺角跟蹤一輛黑色私家車，據報車上3名男子涉及策劃行劫案，黑色私家車沿弼街往彌敦道方向，駛至通菜街交界時，探員發覺私家車欲逃走，遂分別駕駛一輛密斗貨車從通菜街駛出將車閘停，兩車碰撞後，黑色車男司機企圖落車，另一輛探員駕駛的客貨車從右邊衝前撞向黑色私家車，尾隨的探員私家車再撞向黑色私家車車尾，3車「品字形」夾擊截停，探員隨即落車，以警棍擊毁車窗，將車上3名男子拉出車外制服。

疑黑幫成員 圖劫非法賭場客

有途人目睹4車相撞，以為發生交通意外報警。警員趕至拉起封鎖線調查，將3輛由探員駕駛的貨車及私家車的車牌用報紙遮蓋。探員其後到附近花園街170號一大廈調查，並在對開一排檔頂檢獲一把牛肉刀，另於疑犯所乘私家車檢獲另一把牛肉刀，均為40厘米，該車的行車證與車牌不符。25歲卓姓司機涉嫌行劫、危險駕駛及行使虛假文書被捕，32歲郭姓男子及28歲廖姓男子涉嫌行劫及行使虛假文書被捕。據了解，被捕3人疑有黑幫和勝和背景，當時正前往行劫一名剛在附近非法賭場贏錢的賭客；該賭客當時身上有數千元。案件由西九龍總區重案組跟進。