班主任涉住所與中五生性交及六度非禮

辯方爭議非真誠相信事主年滿16

被告L.H.M.（案發時34歲）案發時為事主X的班主任和中文教師，他被控於2020年6月20日至9月某日期間，6次在粉嶺聯捷街榮輝中心一單位猥褻侵犯15歲女童X，以及於同年10月12日與16歲以下的女童X性交。辯方庭上透露，將爭議被告沒有與X性交，以及被告真誠地相信X當時年滿16歲。

控方開案陳辭稱，X案發前曾告知被告她年僅14歲，被告自2019年尾擔任X的班主任起每天關心X，以曖味口吻與X說話，兩人展開超越師生的關係。因疫情停課時，被告邀請X到他住所，當X看電影時，被告擁抱和撫摸她。X認為他們關係如同情侶，但沒確認他們的關係。

被告之後6次約會X到住所，被告親吻和撫摸X，X曾說「不」。被告問X可否替他手淫，X搖頭，被告又問X會否將初夜給他，X拒絕。X最後一次到被告住所時，被告重複說想要X的初夜，並脫下X的衣服與她性交，被告沒使用安全套。X稱不想這樣及感到害怕。

檢驗證處女膜撕裂 符事主所稱

X於10月向社工傾訴後揭發事件，被告向校方否認與X性交，即時辭職。X的母親曾當面要求被告在其妻子面前，承諾與女兒斷絕往來，被告答應。社署報警後，被告警誡下保持緘默。法醫檢驗X的處女膜有一處撕裂，與她所稱曾經性交相符。X在錄影會面稱，她於「半推半就」下與被告發生性行為。

【案件編號：DCCC 406/21】