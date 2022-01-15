社署專隊周一起駐童樂居監察

社署稱，去年12月27日已派出由20多名臨牀心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往涉事幼兒中心調查，視察中心運作，檢視工作紀錄，並逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀况，以確保他們情况穩定。翌日署方亦與保護兒童會執行委員會及管理層會面，聽取機構匯報事件及跟進工作。

社署已加強巡查中心及繼續調查，向機構發出書面警告及糾正指示，要求加強對前線員工的督導及監察，並要求機構於本月25日前提交檢討報告。社署強調會繼續嚴肅跟進，視乎各方面的調查結果，不排除會根據法例採取進一步規管行動。

保護兒童會：2至3歲組別將換團隊

保護兒童會發稿回應稱，理解及支持社署派員監察童樂居日常運作，協助會方落實改善幼兒服務，將全面配合社署。會方稱，童樂居內2至3歲組別將換入全新的幼兒服務團隊，並會更新指引及培訓。過去3星期，該會已安排主管級的幼兒工作者到童樂居作特別監察及突擊巡查，以確保幼兒工作員的工作合規，並邀請香港基督教服務處為同事提供情緒支援服務；即日起，由其他單位借調至童樂居的合資格員工亦會獲發特別津貼。保護兒童會執委會主席夏穆就童樂居事件再次向兒童及家長表示歉意，並期望有更多合資格的幼兒工作者加入童樂居團隊。