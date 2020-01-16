警檢億元毒品 菲傭涉為100元犯案 北角迷你倉外收貨被捕 另拘一男

被捕的58歲劉姓男子被控一項販運危險藥物罪，昨早在屯門裁判法院提堂，菲傭仍被扣查。警方同時通緝一名44歲中國籍男子，稱相信為集團骨幹成員，不排除有更多人被捕。

毒品調查科探員周二在元朗馬田路截查一名可疑男子，在其身上搜出4公斤K仔，其後將其押返附近住所搜查，再發現42公斤可卡因、5公斤K仔及25公斤大麻，同時檢獲100萬元現金。

元朗截查男檢4公斤K仔 家藏100萬

警方經調查相信部分毒品與西環一間貨倉有關，亦發現部分毒品已運到北角一工廈迷你倉。警方隨即行動，於周三在北角的迷你倉外，截查一名正處理該批毒品40歲菲籍女子，並在迷你倉內發現3袋裝有可可豆的麻包袋，共藏有54公斤可卡因，另發現有31桶蛋白粉，共藏有25公斤K仔。

毒販電召貨van 西環運貨到北角

警方以販運危險藥物罪拘捕菲籍女子，據調查所知，毒販利用電召客貨車將毒品由西環運到北角迷你倉，被捕女子負責收貨，每次收取100元酬勞犯案。

探員亦在西環貨倉發現360袋、每袋重50公斤的可可豆、21箱蛋白粉及朱古力粉，連日搜查未有再發現其他毒品，根據調查，該批可可豆於去年尾由南美厄瓜多爾經貨船運港，存入西環貨倉。警方發現，檢獲的毒品包裝除常見的1公斤磚塊狀，亦有毒品被分成正方形小塊，每塊重約150克，相信為方便毒販混入可可豆易於收藏掩飾。

毒品調查科（行動）警司陳江明提醒外傭，勿因微薄酬勞鋌而走險，參與販毒活動，同時外傭不可接受兼職工作，若違反逗留條件，會遭檢控及遣返。他亦呼籲僱主、僱傭公司及相關團體留意有關情况。