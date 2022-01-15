中大推國安教育 迎新活動加國安講座

國安課獲批後2022學年推出

中大昨回覆查詢時，表示已經推出至少3項推廣《基本法》和國安教育的措施。被問到相關措施的實施日期、參與人數，校方有否強制要求參加，中大均未回覆。中大表示，新措施包括在所有新生的迎新活動，加入以「國家安全」為題的專題講座；為負責籌備迎新活動的學生代表，提供講解「國家安全」及「媒體素養」的重要；亦在過去數月，分別以「國家安全」及「國際形勢和中國外交」題目舉辦講座，開放予所有師生參與；同時為有意加入政府工作的畢業生，舉辦「基本法工作坊」，以加深他們對基本法和國安法認識。此外，中大表示正籌備加強學生認識國家安全的課程，將在獲得大學教務會的批准後於2022學年推出。被問到該課程是否帶有學分、會否設測考、會否視作畢業要求，中大沒有逐一回覆查詢。

8間資助大學之中，港大、科大及城大未公開推展國安教育的詳情，3所大學在昨截稿前未有回覆本報查詢。多間大學今個學年起已推展國安教育，理大新生須修讀領導能力與守法精神相關科目，包括認識國安法。浸大要求本學年起的本科新生出席兩小時國安教育課，屬畢業要求。嶺大則以共同核心課程、講座等介紹國家和香港發展；教大將國安法列入必修的通識課程。