大專生藏燃彈罪成 官：沒證據警長設局

裁判官屈麗雯裁決時稱，本案有兩項爭議，包括警長蘇志恆有否設局陷害被告林偉豪（21歲），以及被告是否知悉袋內藏有汽油彈。屈官表示認同控方所指，誘捕並非開脫的理由，僅能視為減刑的因素。案中沒有證據支持警長蘇志恆設局，蘇志恆作供時對此否認，又稱不爭議的是蘇最終沒有被控，並能復職。

官指袋散發汽油味 不信被告鼻敏感

裁判官續稱，辯方指中間人A提供金錢利誘，亦有警員到庭作供匯報A的供辭，惟A沒有出庭，因此只屬傳聞證供，無法接納內容。對於蘇志恆當晚曾離開隊員約一個多小時，截查被告時卻「突然出現」，蘇供稱當時是自行巡邏，屈官認為有此可能，即使蘇曾走開，也沒有證據證明他曾作出任何行為。

裁判官表示，有警員供稱1米外嗅到天拿水味，且汽油彈沒有密封包裝，任何人靠近該袋時，都會嗅到汽油味，被告自辯時解釋自己患鼻敏感。裁判官稱，被告在2019年考獲多項運動教練的證書，身體沒有太大問題，且他承認事發時並非完全沒有嗅覺，故不接納其證供。

稱被告為有學識成人 定知袋內藏彈

裁判官續稱，被告被截查後支吾以對，但在控方盤問下，首次提及自己曾向警員作出解釋。而且，被告與一名白衣司機見面時有問及工作內容，表現小心，惟白衣司機有多項可疑行為，如沒有送貨單據，又稱收貨人「唔見得人」等，但被告對此不聞不問。

裁判官稱被告是有學識的成年人，並非無知小孩，認為他前後矛盾，不合邏輯，且被告作供時態度迴避，故認為他知悉袋內藏有汽油彈，遂裁定他罪成。

【案件編號：WKCC827/20】

（反修例風暴）