震寰方：父為慈善發展南沙 「苦况不堪外人道」

黃仁龍第二日繼續陳辭提到，霍英東在1997年已計劃在南沙項目分3階段進行工程，首階段為建設交通，接着是自然和人文環境的美化，第三階段則為生活設施的配套，其後曾表示打算在南沙興建學校及醫院等，可見霍英東發展該項目是以慈善為主，更一心想改善人民生活。

霍英東曾自稱開荒牛 曾請國家接辦

黃仁龍指出，霍英東在同年3月的中國人民政治協商會議中曾稱，「基金會在南沙承擔的都是硬工程，是開荒牛，到現在我們在南沙沒有賣過一分地」。及至1998年，霍英東已在項目投入近19億，他曾言，「縱使我有良好意願，但苦况不堪為外人道」。

黃仁龍說，霍老曾稱項目「開發難度極大」，更懇請國家把霍英東基金會在番禺南沙投資的企業「全部接過去」，他明知是向「虎山行」，但為支持國家走改革開放的道路，謹記前國家領導人江澤民的話「歷史的機遇是難得的」，又曾提到另一已故國家領導人鄧小平曾言「摸着石頭過河」，表示「南沙是我摸的一塊石頭，南沙是我的一個夢」。

惟其後番禺政府無按計劃出資，霍英東遂成立霍英東銘源發展有限公司，將35億資金交給好友何銘思繼續推行。

（霍家爭產案）