家族會議內容曝光 原告主張資產留港 震宇曾拒投資內地 震寰憂損父形象

3宗案件原告分別為長房三子霍震宇、長女麗萍及次女麗娜，被告人數及公司合共28個，包括長房、二房及三房成員、家族公司霍興業堂置業、霍英東基金、有榮有限公司等。

代表次子霍震寰的資深大律師黃仁龍表示，原告陣營的震宇和麗萍曾稱南沙項目具風險，反對家族公司注資南沙項目。黃仁龍說，震宇於2011年3月16日去信家族各人，指霍興業堂旨在為霍氏後人提供穩定收入，應專注香港房產生意。麗萍亦曾向震寰發電郵，建議將霍興業堂的資產留在香港。

震宇曾稱父囑謹慎投資 「我哋打跛腳唔使憂」

黃仁龍接着讀出6次家族會議的對話謄本，最早一次是2011年11月25日的會議，震寰震宇等討論回購權。同年12月19日，震寰在霍英東基金股東周年大會上，重提霍英東發展南沙意願。震寰表示，南沙項目看來未成氣候「未有良性循環」，但有關地皮或會升值，應繼續投資。2012年3月29日，霍興業堂會議上麗萍發律師信要求派8億元股息，並反對霍興業堂資金投資內地項目。震寰當時表明，「如果我哋話投資大陸係高風險，對爸爸形象好差，爸爸一直對國家有信心」。震宇回應，稱父曾「斬纜」中港兩地投資項目，「爸爸話要我哋謹慎投資，畀我哋收租派息，打跛腳唔使憂」。震宇又說，父親曾形容南沙項目發展難度最高，只好靠澳門賭業收入填補南沙投資額。

董建華晤霍家指南沙「生財」 震宇：要捱幾年？

霍家就南沙項目各持己見。2012年5月5日，前特首董建華聯同前律政司長梁愛詩與霍家各人會面調解。對話謄本顯示，震宇曾估算南沙項目地價，「如果200萬（元）一畝，未開發土地都值200億；如果600萬一畝，就有600億」，稱各人或低估南沙前景，猶如「坐喺金山話無錢使」。綜合庭上證供，震宇是次會面改變對南沙項目看法，由抗拒變為看好。同年7月7日，董建華再度參與霍家會議，提醒各人無法瓜分霍英東基金資產，但他們均持有發展南沙項目的「霍英東銘源發展有限公司」股分，南沙將來仍有「生財機會」。同晚，震霆、震寰、震宇三兄弟私人會議。震宇問到南沙項目具發展潛力，「問題係仲要捱幾多年？」。震寰推算，南沙500畝地或可「賣到十億八億」。

霍英東基金一方散庭前表示，曾調解爭產糾紛的霍英東堂弟霍錦濤近日離世，但他不是本案證人，不會影響審訊進度。聆訊下周一續。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

明報記者

（霍家爭產案）

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